名人沽貨｜傳藝人黃心穎1000萬沽啟德天寰低層兩房　呎價不足2萬

地產樓市
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市場再錄名人賣樓個案。有市場消息透露，由藝人黃心穎持有的啟德天寰2座低層B室，新近以約1,000萬元沽出，是次成交呎價僅19,841元，呎價不足2萬元。

據了解，上述單位實用面積約504平方呎，屬兩房間隔，是次成交呎價19,841元。黃心穎（WONG JACQUELINE）於2017年11月以855.01萬元購入上述單位。以新成交價計算，物業帳面升值約144.99萬元或16.96%。

3間銀行估價均為1036萬

據網上銀行估價資料，滙豐、中銀及花旗等銀行對上述單位的估值均為1,036萬元，即最新成交價較估價低約36萬元或3.5%。

同座面積相同單位叫價1200萬

有區內代理表示，該屋苑同座一個面積相同的中層戶目前正以1,200萬元放售，意向呎價約2.38萬元。

2013年近1200萬購油塘Ocean One高層

翻查資料，黃心穎過去也不時入市買樓，如在2013年以近1,200萬元購入油塘Ocean One一個高層A室，實用面積755平方呎。當時她向傳媒透露，單位由父母出錢買，供樓則由她負責。

位於油塘崇信街6號的OCEAN ONE，2013年落成。（資料圖片）

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