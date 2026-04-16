元朗入伙盤旺市　朗天峰單日兩宗短炒　一房戶買入14個月升值44%

樓市持續向好，新入伙盤頻現短線獲利。元朗朗天峰單日連錄兩宗短炒個案，均屬一房單位，成交價由410萬至423.8萬元。當中一伙單位之原業主一手買入約14個月，即帳賺121.4萬元或約44%走。若扣減交易成本，料實賺約121.4萬元。



中原地產營業經理王勤學表示，元朗區市況持續向好，朗天峰單日錄得2宗二手成交，均屬一房單位。當中包括2座低層H室，實用面積291平方呎，原業主開價418萬元，而新買家為上車客，雙方議價後以410萬元成交，呎價14,089元。

一手買入約14個月 單位升值44%

原業主於2025年2月以284.5萬元一手買入，持貨約14個月，帳面獲利125.5萬元，升值44%。若扣減交易成本，料實賺約121.4萬元。

朗天峰單日錄得2宗二手成交，均屬一房單位。（資料圖片）

持貨約13個月 帳賺54.8萬走

另外，該屋苑同日再錄得一宗二手成交，涉及1座低層連平台單位，實用面積245平方呎，附連約66方呎平台。原業主叫價435萬元，最終以423.8萬元沽出，實用呎價17,298元。

原業主於2025年3月以369萬元一手買入單位，持貨約13個月，帳面獲利54.8萬元，單位升值14.9%。扣減使費後，料原業主實賺約50.6萬元。

元朗朗天峰。（資料圖片）

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