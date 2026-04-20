錦上路站第二期截收8間發展商及財團標書　長實、新地、恒基競投

早前截收30份意向書的港鐵（0066）錦上路站第二期物業發展項目，於今日（20日）下午2時截標。港鐵公佈，共收到8間發展商及財團提交的標書，將稍後公布招標結果。



據悉，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒基（0012）、嘉華國際（0173）、會德豐地產。而信置（0083）、中海外（0688）、鷹君（0041）、招商局（0978）則合資競投。



到場入標的嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，項目設有商場，因此會比第一期方便。另預計北環線開通後，交通將更加方便。

月內與地建會商討屯門第16區第二期

港鐵常務總監（物業及國際業務）鄧智輝表示，項目擁有屯馬線及北環線上蓋，交通四通八達，擁有良好社區配套，希望盡快公佈結果。鄧智輝又指，將於月內與地產建設商會就屯門第16區第二期諮詢，計劃不久將來推出招標，項目規模較大，總樓面達300萬平方呎並設30多萬平方呎商場，希望盡快招標。

錦上路站第二期早前截收30份意向書

錦上路站第二期物業發展項目早前截收合共30份意向書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐及中海外（0688）等。

賣樓利潤分紅固定19%、「一口價」決勝負

據了解，港鐵今次招標錦上路站方式跟近年其他項目接近，即由港鐵負責處理補地價問題，賣樓利潤分紅固定19%，發展商須建議一筆地價作為決勝負關鍵。

商場可由港鐵16億回購

至於商場部分成為關鍵，港鐵提出兩個方案予發展商選擇。方案一發展商可選擇保留商場自行發展，最少可建樓面約10.8萬平方呎，最多可建43.9萬平方呎，而方案二則是由發展商興建約28萬平方呎的商場，及後港鐵將以16億元回購，即每呎約5,700元左右。

住宅樓面涉76.78萬呎、商業涉43.86萬呎

項目坐落於將被稱為丈量約份第106約地段第2329號的地段，毗鄰港鐵錦上路站，項目將發展成為一個綜合發展項目，包括商場設施；其住宅總樓面面積上限為767,882平方呎，而商業總樓面面積上限則為438,633平方呎。項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站將升級為北環綫與屯馬綫的轉乘樞紐。

預計提供1290伙

早前發展局局長甯漢豪曾透露，錦上路站第二期物業發展項目將提供1,290伙。

錦上路站。

每呎地價料6000元、估值72億

有測量師預計，由於項目規模龐大，總可建樓面逾120萬平方呎，投資額及風險較大，料日後將以大型發展商及財團入標為主，出價及入標反應亦要視乎招標章程的條件。若每呎樓面地價約6,000元計算，項目初步估值約72.39億元。

商業樓面部分回本周期相對較長

又指現時樓市屬於復甦期，而且項目總樓面大、投資金額大，預計以大型發展商競投為主，而商業樓面部分回本周期相對較長，故此地價預計跟第1期項目有差異，預期項目樓面地價約4,700元。