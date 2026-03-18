錦上路站第二期今起招標　下月15日截標　商場可由港鐵16億回購

周一截收30份意向書的錦上路站第二期物業發展項目，港鐵（0066）公佈，今日（18日）起邀請發展商及/或財團提交標書。項目將於2026年4月15日下午二時正截標。



項目周一截收合共30份意向書，當中包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐及中海外（0688）等。港鐵周一表示，十分高興共收到30份意向書，數目與過往相若，充分反映鐵路物業項目的優勢，將儘快落實有關招標安排。

賣樓利潤分紅固定19%、「一口價」決勝負

據了解，港鐵今次招標錦上路站方式跟近年其他項目接近，即由港鐵負責處理補地價問題，賣樓利潤分紅固定19%，發展商須建議一筆地價作為決勝負關鍵。

商場可由港鐵16億回購

至於商場部分成為關鍵，港鐵提出兩個方案予發展商選擇。方案一發展商可選擇保留商場自行發展，最少可建樓面約10.8萬平方呎，最多可建43.9萬平方呎，而方案二則是由發展商興建約28萬平方呎的商場，及後港鐵將以16億元回購，即每呎約5,700元左右。

不知名財團代表。

住宅樓面涉76.78萬呎、商業涉43.86萬呎

項目坐落於將被稱為丈量約份第106約地段第2329號的地段，毗鄰港鐵錦上路站，項目將發展成為一個綜合發展項目，包括商場設施；其住宅總樓面面積上限為767,882平方呎，而商業總樓面面積上限則為438,633平方呎。項目將與港鐵網絡連接，待北環綫開通後，錦上路站將升級為北環綫與屯馬綫的轉乘樞紐。

預計提供1290伙

早前發展局局長甯漢豪曾透露，錦上路站第二期物業發展項目將提供1,290伙。

發展商財團可選擇競投商業部分權益

港鐵公司在收到發展意向書後，將編訂經甄選之投標者入圍名單，邀請發展商及/或財團遞交項目的正式標書。發展商及/或財團可選擇競投商業部分的未來權益安排。

錦上路站。

料收逾30多份意向書 每呎地價6000元、估值72億

美聯測量師行董事林子彬表示，港鐵項目向來備受發展商歡迎，而是次推出的錦上路站項目，坐擁鐵路優勢，並為日後北環線及屯馬線的轉乘樞紐，加上享有坐擁北都的發展優勢及潛力，住宅部分具吸引力，另有約44萬呎商業部分，可滿足區內長期缺乏的居民消費配套，相信不少發展商將參與遞交意向書，以先取得「入場券」，料反應將相當熱烈，或有逾30多份意向書。

但由於項目規模龐大，總可建樓面逾120萬平方呎，投資額及風險較大，料日後將以大型發展商及財團入標為主，出價及入標反應亦要視乎招標章程的條件。若每呎樓面地價約6,000元計算，項目初步估值約72.39億元。

商業樓面部分回本周期相對較長

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓認為，項目商業樓面比例高，雖然屬於錦上路港鐵站上蓋，但除了柏瓏，周邊項目尚未發展且均屬於中低密度的住宅，商業部分樓面地價會拖低整體投標金額。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則指，現時樓市屬於復甦期，而且項目總樓面大、投資金額大，預計以大型發展商競投為主，而商業樓面部分回本周期相對較長，故此地價預計跟第1期項目有差異，預期項目樓面地價約4,700元。