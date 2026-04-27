《風雲》馬榮成逾1億沽山頂道8號豪宅　持貨17年帳賺77%

有「撈底王」之稱的著名漫畫家兼物業投資者馬榮成，新近以約1.05億元沽出山頂道8號一伙高層單位，該豪宅早於2009年金融海嘯後購入，是次易手帳面勁賺77%。馬榮成旗下天下出版發言人回覆傳媒查詢確認售出有關物業，同時也表示馬榮成於2008年金融海嘯低位時以7,600萬元購入的山頂倚巒洋房，目前也正接受買家洽購。



馬榮成最新沽出的山頂道8號A2座高層單位，實用面積1,992平方呎，三房三套間隔，成交價1.05億元，成交呎價約52,711元。馬榮成於2009年9月透過天下出版有限公司以5,920萬元購入該物業，持貨近17年帳面升值4,580萬元或約77%。

馬榮成於2008年金融海嘯期間，以7,600萬元買入山頂倚巒單號屋，實用面積2,364平方呎，呎價32,149元，當時原業主於2006年11月向新地以9,300萬元買入，帳面虧損1,700萬元或18%。

山頂道8號。

馬榮成在港持有多個豪宅物業，他目前持有鴨脷洲南灣6座高層A室三房特色戶，在2024年5月份，以每月8.9萬元租出，呎租48.9元，惟較2011年入伙初期的月租12萬元，累挫近26%。馬榮成於2010年以5,248.6萬元買入單位並以公司名義持有。

↓鴨脷洲南灣6座高層A室↓

馬榮成為香港著名漫畫家，當中《風雲》為代表作之一，被改編成多版本的電視劇以及電影遊戲等。

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