美聯料5月二手註冊量達5100宗　連續三個月破5000宗

二手住宅註冊量繼3月及4月連續突破5,000宗後，料5月份再下一城。美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，截至5月28日二手住宅（包括二手私人住宅及二手公營房屋）註冊量錄4,829宗，估計全月最終約5,100宗，按月保持相若水平。連同3月及4月計算，將連續3個月錄逾5,000宗，是自2021年8月後首次出現，反映近數月二手住宅市場交投相當暢旺。



二手住宅註冊金額方面，截至5月28日錄約363.5億元，已超越4月全月約360.4億元的水平，可見金額表現比起宗數更突出，究其原因是5月金額較大的二手物業表現更佳。據資料顯示，5月首28日逾2,000萬元二手住宅註冊量錄204宗，已超越4月全月179宗並高出約14%；逾1,000萬至2,000萬元則錄560宗，亦較4月全月528宗高出約6.1%。

逾2000萬元二手註冊量料逾210宗

值得留意，5月表現突出的逾2,000萬元二手註冊量，估計全月將進一步超越210宗水平，屆時將創自2021年7月後的58個月新高。5月首28日逾2,000萬元二手註冊量最多的屋苑為貝沙灣，共有9宗；君臨天下、擎天半島、GRAND AUSTIN分別錄7宗、6宗及5宗逾2,000萬元二手註冊緊隨其後。