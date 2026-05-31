屯門弦海二手百分百蝕讓　開放式戶266萬蝕沽　業主帳面貶值兩成

屯門單幢樓弦海再有蝕讓個案，一伙開放式單位最新以266萬元蝕沽，呎價13,234元。原業主持貨8年，帳面蝕76萬元，帳面蝕幅22%。至於屋苑今年錄得9宗二手成交，皆為蝕讓出售。



中原地產分行首席分區營業經理梁健文表示，是次成交為屯門弦海低層B室，實用面積約201平方呎，屬開放式間隔，在今年4月以280萬元叫價放盤，累減14萬元後以266萬元沽出，呎價約13,234元。

屯門單幢樓弦海。

區內上車客見樓市回升入市

至於，新買家為區內上車客，見樓價相比高峰已大幅回調，最近樓市持續暢旺，認為屬置業時機，在四出睇樓後，認為弦海樓齡新且環境清靜，加上價錢吸引，遂入市自用。

據知，原業主於2018年11月以342萬元一手購入，持貨約8年，帳面蝕76萬元，單位期內貶值約22%。

今年暫時百分百蝕讓

翻查資料，屋苑於2020年入伙，樓齡尚新。如連同今次成交，自今年初至今錄得9宗二手成交，皆為蝕讓出售，蝕幅由22%至34%不等。當中最勁一宗蝕讓為低層J室，實用面積約224平方呎，在3月中以268萬元沽出，持貨7年帳面勁蝕33%離場。

屯門單幢樓弦海。

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