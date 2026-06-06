經濟民生、金融創科　皆離不開房地產　樓市是長期被誤導的市場

筆者常說香港必須金融、地產、創科三架馬車並行發展，千萬別忽視房地產的重大功能。因為房地產不僅有居住價值，對香港經濟更是貢獻良多，還有一個特殊作用，就是它是全球市場的擁戴者，尤其是擁有14億人口的內地同胞。香港之所以令人十分羨慕，其中一個主要原因，就是房地產受歡迎的程度遠勝於其他城市。媒體總喜歡形容高樓價令香港民眾負擔沉重，其實高價房屋的買家大多數是內地同胞。



本欄一直提倡政府大興土木興建房屋，尤其是公營房屋，如今終於實現公私營房屋比例為7:3之比。也就是說，將來住在公營房屋（包括資助房屋）的人會比私樓多，港府的房屋政策就是要充分照顧本地民衆的居住需求。在這個前提之下，再開放私樓巿場給全球買家，也就是筆者說的「做大塊餅」。讓市場出現更多樓宇交投，來振興房地產這條產業鏈，創造更多的就業機會，既可發揮經濟效益，又可增加庫房稅收，可謂一舉多得。

媒體講了幾十年的官商勾結、地產霸權，為何近年極少提及？那是因為公營房屋有足夠供應，包括廉價資助房屋，這些優惠的房子只有本地人才有資格入住或購買，而私樓就開放給外地買家吧。反正有足夠的房屋供應，樓價要大幅上升並非那麼容易，媒體也不用太擔心，事實上香港樓宇受外地客青睞，是源於香港具有非凡的吸引力，並非是被長期妖魔化的地產霸權。我也只能形容，在大量公私營房屋供應的情況下，樓市交投依然那麼熾熱，對本港經濟肯定利多於弊。

別忽視房地產對經濟的貢獻

香港樓市是一個長期被誤導的市場。近日有媒體報導，根據 Demographia 的住宅負擔能力指標，香港住宅樓價中位數除以家庭收入中位數，得出要不吃不喝14.1年才能買到房子。這個報導明顯出現偏差，其算法只是用作跨城市比較，其實每個城市的買樓負擔並不一樣，公正的計算方法是應把不同稅制、按揭政策、首期安排、公共房屋分流等本地因素完全納入。首先香港是稅率特別低的城市，交的稅少一點儲蓄會多一點，買樓就輕鬆一點；而且在香港，「買樓」和「付清樓價」也不是同一回事，很多人會用按揭、家人資助、雙薪收入，或先去買居屋或細單位，這與用現金全額買樓相差甚遠。

此外，除了新加坡之外，香港是提供公營房屋（包括資助房屋）最多的城市，這些公營房屋住了近一半的香港居民，他們的日常生活壓力不大，沒有供樓負擔的煩惱。報告硬將他們計算在買私樓的民衆中，這樣並不恰當，難怪港人要達成置業的負擔，需要不吃不喝14.1年才買得起。根據部分學者的分析，排除這些住在公屋、不是私樓的買家，港人真正大約只需要9-10年時間，便可達成置業夢想。別被這些報導所誤導，香港的房地產其實是經濟、民生、金融甚至創科的重要部份，它代表可以改善居住環境、創造產業就業、銀行按揭貸款、先進智能家居等多方面的重要功能。幾十年的房地產發展告訴我們，樓市不景經濟就不振，相反的話香港欣欣向榮。因此，請不要忽視房地產對經濟的貢獻。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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