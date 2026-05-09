經濟數據不會講假話 ！地緣政治越緊張　東升西降更明顯

根據官方最新數據，香港2026年第一季實質本地生產總值按年增長5.9%，按季大升2.9%。驟眼看來，還以為是國內的經濟增長（GDP)數據，大家真的沒有眼花，增幅甚至比深圳的5.8%還高，這是香港多年未見的驚喜表現。甚麼原因呢？主要是「出口、消費、投資」三方面同時轉強所帶動。此外，最新公布的2026 年3月零售業總銷貨價值按年升12.8%，是連續11個月上升。這樣的經濟勢頭，香港樓股皆旺是預期之中的事。



經濟數據乃有根有據，並不會講假話。首先是出口大增：貨品出口總額按年實質增長 23.8%，其中 AI 相關電子產品需求強勁，是最主要推動力；其次是私人消費回升：私人消費開支按年實質上升 5.0%，比上一季明顯加快，反映本地消費氣氛改善；接著是投資增加：本地固定資本形成總額按年實質上升 17.7%，顯示企業和市場投資意願增強；最後是服務業和旅遊業回暖：訪港旅客增加，帶動服務輸出和零售餐飲相關活動回升。

受惠於全球AI熱潮，相關電子產品出口特別強。同時，部分供應鏈和轉口貿易也經香港處理，進一步推高外貿表現，地緣政治風險帶來的緊張局面，促使大量的出口產品須經香港轉口。如今世界紛亂，資金更加需要「避風港」，世上最安全的地方，已非歐美、中東和東南亞等國家，而是繁榮穩定、背靠祖國的香港，東升西降越來越明顯。再者，除了貿易之外，樓市和股市回暖帶來一定財富效應，尤其是樓市交投𣈱旺，民間流動性大增，絕對能幫助市民的消費信心迅速回升。

甲廈商舖回暖 真相打破謊言

看看樓市情況，今年首季香港住宅市場成交量顯著上升。一手私宅成交量錄得約6,291宗，按年急升43.8%，創2013年一手新例後同期新高；綜合二手市場，首季整體住宅註冊量約18,600宗，較上季升9%，按年大增53%，充分顯示市場信心完全恢復。商業方面，中環和尖沙咀的商廈與街舖空置率明顯改善。中環街舖空置率降至12.6%，尖沙咀空置率降至11.1%；核心區寫字樓空置率也同步回落，中環最新下降至低位的8%，尖沙咀更只有4.6%。反映金融及旅遊兩大行業重拾動力，帶動人流及消費向好，預期甲廈和街舖租金將會有5%回升。

雖然以上的經濟數據振興人心，然而今時今日，坊間仍然有不少唱淡的聲音。由於GDP 有預先估計數字與之後修訂版本之分，所以有人首先質疑數據的真實性，然後又指金融與貿易等核心行業是否同步改善？先行指標與修訂後數字之間是否一致？等等⋯。又說到樓市回升只是曇花一現，別開心得太早，應趁這個熊市反彈，及早打開逃生門沽貨離場。香港是言論自由的地方，有人看好有人看淡正常不過，但是事實擺在眼前，如果此刻仍然刻意唱淡，那麼就是長期有既定立場的看淡者，再爭論下去似乎難有結果，還是等事實來證明吧，讓時間沖淡過去，讓真相打破謊言。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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