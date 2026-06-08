華懋19億收購北角台住宅地　CEO張利民:擁良好發展條件、規劃彈性

樓市回暖，大型發展商積極吸納土地儲備。華懋集團今日（8日）宣布，以逾19億元成功收購位於北角臺1號「北角台」的住宅用地。 華懋集團執行董事兼行政總裁張利民表示，是次收購為集團在港島投資佈局帶來策略性補充。



為港島投資佈局帶來策略性補充

發展商表示，項目位處北角核心地段，地理位置優越，區內發展成熟，周邊生活配套完善，屬區內罕有具相當規模的住宅用地，擁有良好發展條件及規劃彈性。是次收購延續集團一貫聚焦核心市區的投資策略，並體現其以長遠發展為依歸的資產配置策略。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民補充，北角台為集團於港島的投資佈局帶來策略性補充，亦與集團專注核心地段、穩健拓展的發展策略一致，將繼續按既定步伐推進投資及業務發展。

對香港市場前景具信心 穩步優化資產組合

華懋集團主席及獨立非執行董事白禮仁表示，持續在合適時機審慎物色具長遠發展潛力的項目。是次收購反映對香港市場前景的信心，以及穩步優化資產組合。

華懋集團執行董事兼行政總裁張利民。

樓高22層的住宅 提供約168伙

該地盤位於北角臺1號，屬於一幢1983年落成、樓高22層的住宅大廈，現時提供約168伙。每層面積約7,300平方呎起，每層由A至H合共8個單位，面積大部分面積約800餘平方呎，而21及22樓屬複式單位，面積約1,692平方呎，共涉及168伙。由老牌業主在今年4月推出市場招標，在5月底截標。

北角臺1號「北角台」。

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