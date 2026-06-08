老牌業主近20億沽北角台全幢住宅　每呎地價約1.1萬

由老牌業主放售的北角台全幢住宅早前推出招標，市傳全幢物業以接近20億元沽出，每呎樓面地價約1.1萬元。新買家以華懋呼聲較高。



該地盤位於北角臺1號，屬於一幢1983年落成、樓高22層的住宅大廈，現時提供約168伙。老牌業主在今年4月推出市場招標，在上月底截標，據悉獲得多間財團入標，並以華懋奪得的呼聲最高。

據了解，中標價接近20億元，若果以該屋地佔地約2.3萬平方呎、可建樓面約18萬平方呎計算，即每呎樓面地價約1.1萬元；而以物業現時實用面積約14.7萬平方呎計算，實用呎價則約1.36萬元。

北角台樓高22層，每層面積約7,300平方呎起，每層由A至H合共8個單位，面積大部分面積約800餘平方呎，而21及22樓屬複式單位，面積約1,692平方呎，共涉及168伙。

北角台。

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