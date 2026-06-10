港深創科園河套香港園區4幅地皮招標　採雙信封制　技術建議佔70%

港深創科園公司宣布，就港深創新及科技園（亦稱「河套香港園區」）第一期4幅地皮的發展首次公開招標。是次招標採用「雙信封制」，技術建議佔70%，價格建議佔30%，藉此引進專注前沿及高端科技，並具備落地能力、且能推動園區長遠發展的企業。投標者須按規定提交技術建議書及價格建議書。公開招標的截止日期為2026年8月31日中午12時。



港深創科園公司行政總裁馬惟善表示，港深創科園第一期第一批次發展的首三座大樓已經落成，兩座濕實驗室大樓的出租率已達九成。第一批次餘下五座大樓將於今年底落成。園區早前已就第二和第三批次的地塊徵求市場發展意向，反應正面。

今次招標將推出4幅土地，包括兩幅創科用地（可作實驗室/辦公室用途）及兩幅人才公寓用地。公司希望透過「雙信封制」，鼓勵投標者以更前瞻性的技術及營運方案回應園區需要，並配合園區定位，促進科研與產業發展之間的連接，推動河套香港園區上、中、下游產業鏈的全面發展。

河套香港園區。（孫東網誌）

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