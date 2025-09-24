港深創科園就河套香港園區第一期選定地塊　邀請市場提交意向書

港深創新及科技園有限公司（下稱「港深創科園公司」）今日（9月24日）邀請市場就河套香港園區第一期第2及第3批次發展選訂地塊發展提交意向書。資料顯示，第一期第2及第3批次發展初步劃分爲22個地塊，擬定的總樓面面積約950萬平方呎。



河套香港園區將於今年年底正式投入營運，園區正加快步伐，按照園區總體規劃，積極推進第一期第2及第3批次建設。現邀請市場就發展園區選訂地塊發表意見，從而擬定未來招標規劃方向，以期透過市場力量，合力促進園區發展。

11月6日中午截收意向書

提交意向書截止日期為2025年11月6日（星期四）中午12時正。港深創科園公司將於2025年10月9日（星期四）就邀請意向書舉辦網上簡介會。

河套合作區香港園區。

河套香港園區第一期第2及第3批次地塊，按照園區建設規劃，就生命健康科技、人工智能與數據科學、新科技與先進製造、人才住宿、小型都市生活及休閒等功能區塊進行招商引資，計劃透過公私營合作等建設模式，借助市場力量合作發展。

資料顯示，河套香港園區第一期總樓面面積約爲10,764,000平方呎，當中第2及第3批次，初步劃分爲22個地塊，擬定的總樓面面積約9,509,455平方呎。

至於第1批次目前由港深創科園公司發展，總樓面面積約1,254,544平方呎，第一批次包括八幢大樓，隨著首三幢大樓落成，港深創科園將於 2025 年稍後進入營運階段，其餘五幢大樓將於 2027 年起落成。

