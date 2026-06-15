祥嫂洪金梅遺產貨2288萬沽　葡萄園洋房18年僅升5.5%

原由已故「慈善伶王」新馬師曾第四任妻子洪金梅（祥嫂）持有的元朗牛潭尾葡萄園遺產貨，近日以2,288萬元易手。祥嫂於2008年購入單位，該物業18年間帳面僅升值約120萬元，升幅僅5.5%。



洛圖大道單號洋房 2288萬元沽

該物業為葡萄園洛圖大道15號屋，原由祥嫂洪金梅於2008年4月以2,168萬元購入 , 實用面積2,209平方呎，屬3房1套間隔 , 其後隨着祥嫂於2019年因肺癌病逝而成為遺產，由鄧小艾(原名鄧翠玉) 為執行人 。據資料顯示，物業於上月以2,288萬元沽出，實用呎價約10,358元。

已故「慈善伶王」新馬師曾第四任妻子洪金梅（祥嫂)。

左為祥嫂長女鄧翠玉。

18年帳面升值僅120萬 升幅5.5%

以購入價2,168萬元計算，18年間，該洋房帳面升值僅約120萬元或約5.5%。

葡萄園為元朗大型豪宅屋苑 樓齡約20年

葡萄園位於元朗牛潭尾，屬區內大型豪宅洋房屋苑，樓齡約20年。是次成交的洛圖大道15號屋，為屋苑其中一幢獨立洋房。

葡萄園為元朗大型豪宅屋苑，樓齡約20年。

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