九龍塘滶蘊首錄撻訂！四房買家逾4823萬入市　棄購輸逾241萬訂金

新世界（0017）旗下九龍塘超級豪宅「滶蘊」 錄首宗撻訂個案，涉及一伙樓價4,823.8萬元的四房戶，買家於5日後棄購，料輸逾241萬元訂金，暫未見發展商重新推售上述撻訂單位。



6月4日逾4823萬沽 呎價高達4.25萬

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為7樓G6室，實用面積1,135平方呎，屬四房間隔，於2026年6月4日以招標形式4,823.8萬元沽出，呎價42,500元，當時買家採用建築期付款計劃，獲發展商提供的「提前成交現金回贈優惠」、香港瑰麗酒店Asaya健身會籍Expert優惠」等。

撻訂單位為7樓G6室，在6月4日以招標形式4,823.8萬元沽出。

5日後棄購 輸訂金逾241萬

不過，該買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價5%，料合共涉及約241.19萬元。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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