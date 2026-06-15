新地apm設高清LED巨幕直播104場足球賽事　料人流增長10%

四年一度的世界盃正式開鑼，新地（0016）旗下商場觀塘apm特設高清LED巨幕，全程直播104場足球賽事。商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年10%人流增長。



體育用品銷情最受惠 料營業額增長8%至10%

新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，今屆賽事雖有時差因素，但因商場附近多工商廈客群，商場直播早間賽事，可方便他們睇波後無縫銜接上班時間，有利帶旺早晨餐飲生意，而體壇盛事向來有助體育用品銷情，料這類商戶營業額將有 8%至 10%增長，而商場料今年足球盛事可為暑假時期帶來按年 10%人流增長。

另外，顧客於指定賽事場次憑任何即日消費或慈善捐款10元或以上可換領「熱血打氣包」一份，現場備有電競按摩椅，The Point 會員只需憑 500積分即可享受 15 分鐘按摩體驗。

設1500呎主題足球場 6米LED巨幕直播賽事

商場又指，由6月11日起至7月中旬期間，場內設有逾1,500平方呎主題足球場、6米LED 巨幕直播賽事、互動守門挑戰及多個打卡熱點，而夏日主題裝置於7月中旬將會擴大規模，加入更多運動元素如Hyrox、競步等。

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