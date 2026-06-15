滶蘊開售一周累沽59伙　特色戶呎價5.68萬　創今年豪宅樓花新高

新世界（0017）旗下九龍塘超級豪宅「滶蘊」開售約一周，市場反應理想。發展商表示，項目至今累計售出59伙，套現近27億元，其中四房連天台特色戶成交價達9,144萬元 , 呎價約5.68萬元 , 創今年豪宅樓花新高。



會員有意購入最後4伙複式大宅自用

新世界日前於項目展銷廳舉辦New World CLUB體驗活動，邀請近50位會員親臨參觀。據了解，部分會員有意購入最後4伙複式大宅作自用，亦有會員有意購入項目兩房及三房戶作長線投資。

四房天台特色戶呎價5.68萬 創今年豪宅樓花新高

發展商透露，項目以招標形式售出的大宅平均售價逾5,600萬元，平均呎價近4萬元。其中一個4房連天台特色戶，成交價達9,144萬元，實用呎價56,866元，呎價創今年至今豪宅樓花新高。

此外，項目以價單形式發售中小型單位，至今售出16伙價單單位，錄得3組大手買家「一客兩食」，最大手買家斥資逾3,800萬元購入兩伙兩房單位。

項目共109伙 樓花期約18個月

滶蘊位於九龍塘玫瑰街28號，共提供109伙，單位面積介乎298至3,058平方呎，間隔涵蓋1房至5房。其中複式單位佔31伙，面積介乎1,488至3,058平方呎，間隔由3房至5房，當中15伙附設平台或天台。項目預計關鍵日期為2027年11月30日，樓花期約18個月。

九龍塘玫瑰街豪宅項目滶蘊。（資料圖片）

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