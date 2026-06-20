內房遠洋大嶼山南嶼嵩林洋房　呎價僅8111元　僅較地價高1.4%

早於2021年1月份上載樓書的內房遠洋集團（3377）旗下大嶼山長沙南嶼嵩林，撇除關連成交，新近終錄得首宗成交，屋苑一伙實用面積接近6,000平方呎的洋房，以4,804.1萬元沽出，成交呎價8,111元。



值得留意，遠洋集團早於2014年12月以2.9億元奪得該屋苑所在的地皮，當時項目每呎樓面地價約7,997元。意味最新的洋房成交呎價僅僅輕微較地價高出約1.4%。



據成交紀錄冊資料，最新成交為3號洋房，實用面積5,923平方呎，另設1,078平方呎花園、1,804平方呎天台，以及343平方呎平台，成交價4,804.1萬元，呎價8,111元，買家需於今年10月30日或之前完成交易，成交期約4個月。

該盤提供6幢大屋，實用面積由3,730至8,016平方呎，但除了剛成交的3號屋，其餘5幢洋房均於2022年時以合共6.3億元全數易手，全屬發展商關連人士購入。

當時涉及5幢洋房，其中1號、2號、5號洋房成交價均超過億元，實用面積4,727至8,016平方呎，成交價1.145億至1.826億元。而6號及7號別墅，實用面積3,730及3,782平方呎，成交價8,170萬及8,490萬元。合計上述5宗成交，總作價約6.314億元，成交呎價介乎21,903至24,223元。

大嶼山「南嶼嵩林」（Mt. La Vie）為遠洋集團（3377）在本港首個低密度住宅項目，早於2021年1月份上載樓書。項目位於大嶼山南岸長沙海沙徑7號，共涉6幢別墅。估計受項目位處地勢所限，地盤的形狀、以至洋房的開則甚為奇特。

項目的6幢別墅，面積由3,730至8,016平方呎，每幢均設有私家電梯、泳池、花園、天台及車庫或停車位。項目預計關鍵日期為2021年9月30日，樓花期約9個月。

面積最大8016呎 設高低兩座

參考樓書，面積最大為1號別墅，面積達8,016平方呎，附設2,069平方呎花園、1,552平方呎天台及1,198平方呎庭院等，屬四房四套間隔，並設高、低兩座，各樓高3層連天台。

全屋苑僅1及2號別墅設有高、低兩座，2號別墅面積7,581平方呎，連1,376平方呎天台及897平方呎庭院，其花園面積有3,060平方呎，較1號別墅大。

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面積最細3730呎 三房三套房

其餘4幢別墅則為單幢別墅。面積最細為6號別墅，面積亦有3,730平方呎，連497平方呎花園、972平方呎花園及280平方呎陽台等，屬三房三套間隔。樓高3層，地下設車庫及睡房；1樓及2樓主為客廳、睡房及浴室；天台設有游泳池及天台。

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