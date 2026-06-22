新地錦田芊御最快6月底上樓書　最細標準戶逾200呎　設4伙示位

新地（0016）位於元朗錦田住宅項目芊御積極部署推盤大計。該樓盤最快將於6月底至7月初上載樓書，發展商今（22日）率先披露項目部份戶型資料，該盤最細標準單位屬一房，實用面積逾200平方呎。樓盤將設有4伙示範單位，稍後對外開放參觀。



樓書公佈後隨即開價

新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目自命名以來接收逾千查詢，最快6月底至7月初上載樓書，最細標準單位實用面積逾200平方呎，屬一房間隔，標準最大三房單位實用面積近600平方呎。項目另設有四伙示範單位 ，當中設有一對兩房單位，最快於7月開放參觀，待樓書公佈後隨即公佈首張價單。

為配合項目銷售，發展商今日起一連7日在元朗Yoho商場進行項目展覽，當中設有項目特色展板及打卡位置。

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商場設展覽、大搞沉浸式體驗軟銷

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍表示，項目展覽設有不同形象的芊芊公仔及項目特色展板，公眾可根據地下貼上的緩跑徑貼紙進行沉浸式體驗。至於項目特色方面，有6成為園林覆蓋，樓層與樓層高度3.5米，另設逾10萬平方呎園林連會所。

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