新地元朗錦田新盤「芊御」月內上樓書　全盤566伙、主打兩房

新地（0016）位於元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目今日（16日）命名為芊御（Garden Regency），涉及566伙，由三座大廈組成，戶至涵蓋一房至三房，另設有少量特色戶。發展商表示，項目已獲批預售樓花同意書，最快6月份內上載樓書，項目預計關鍵日期為明年5月。



新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，項目主打兩房，佔比高達七成，特色戶涵蓋一房至三房，當中最大特色戶屬三房間隔，預計最快6月份上載樓書，定價參考新地元朗區住宅項目。另外，發展商安排6月22至28日於元朗Yoho Mall 為芊御進行路演。

至於後市方面，她認為目前樓市同時存在自住、換樓、投資三樣需求，料樓價仍有升幅。

新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍表示，項目設3座共566伙，戶型涵蓋一至三房，設小量特色戶，當中7成為標準兩房。

圓林會所10萬呎 設600米緩跑徑

另項目屬低密度高綠化園林佈局，當中有六成約為園林景觀，設10萬平方呎圓林連會所，共48項設施，當中包括600米緩跑徑、健身室及游泳池。

左起：新地代理業務部助理總經理（銷售）林青龍、新地代理業務部總經理張卓秀敏。（黃祐樺攝）

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

新地元朗錦田新盤「芊御」。（蔡偉南攝）

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