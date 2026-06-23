第一集團1.73億買深水埗住宅地盤、每呎4160元　大鴻輝蝕逾5%離場

第一集團宣佈成功以1.73億元購入深水埗福華街54至60號住宅地盤，樓面呎價約為每平方呎4,160元，計劃興建一幢住宅大廈涉及88伙，主要為一至兩房間隔。翻查資料，該地盤由大鴻輝興業在2024年以底價1.83億元成功統一業權，以是次第一集團買入價計，料帳面需蝕讓5.5%離場。



計劃興建一幢住宅大廈 涉及88伙

該地盤面積約4,620平方呎，可作商住用途，總可建樓面面積約41,580平方呎。該集團表示計劃興建一幢可提供約88伙的住宅大廈，戶型主要為一至兩房間隔，實用面積280至320平方呎，以切合區內首次置業及分支家庭的需求。

原由大鴻輝興業1.83億統一業權

翻查資料指，上述地盤原本由本地老牌發展商大鴻輝興業，在2024年10月以底價1.83億元成功統一業權，同年獲屋宇署批準興建一幢23層高商住物業。換言之，以是次第一集團買入價1.73億元計，料大鴻輝帳面需蝕讓1,000萬元或5.5%。

尋找具發展潛力且「計到數」項目

第一集團表示 ，一直尋找具發展潛力且「計到數」項目，而是次收購的福華街地盤，因其鄰近港鐵站，位置優越，生活配套完善，完全符合集團的發展目標。未來繼續物色更多合適的發展項目。

曾涉獵發展豪宅及工商項目

翻查資料指，第一集團為一間本地房地產發展公司，過往開發的豪宅及工商項目。其中豪宅包括有淺水灣道72號、九龍塘根德道20號，以及又一村達之路9號。另工商項目包括有九龍灣第一集團中心、荃灣IEC1 國際企業中心一期至三期，以及長沙灣中國船舶大廈等。

第一集團為一間本地房地產發展公司，過往開發的豪宅及工商項目。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。