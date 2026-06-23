港股弱雞隨時拖累港樓？　大行稱兩者高度相連　削4地產股目標價

再有大行看淡下半年香港樓市走勢。摩根大通表示，本港二手樓價自今年以來已累升一成，但預計下半年升勢將放緩，原因之一是港股疲弱。



摩通發表報告稱，今年以來，二手樓價已上升10.4%，較低位升幅更達17.9%，已達到該行預期今年樓價升10%至15%的預測。在維持全年升幅目標不變下，意味今年下半年二手樓價升幅將放緩至5%以下。

摩通指出，雖然兩大主要不利因素，資本外流管制和加息擔憂，已被充分討論，但認為樓價最大的下跌風險是港股持續疲弱。歷史上，港股與本地樓價呈現高度相連，且通常存在3至6個月的滯後效應。幸運的是其他行業基本面仍然良好，例如待售單位庫存、租金增長和人口等，仍支持樓價向上。

計及周二﹙23日﹚，港股五連跌累瀉1506點，收報23336點。

偏好長實及信和

摩通表示，短期內，偏好長實（1113）和信和置業（0083），維持「增持」評級，但將信置目標價調低13.8%，由14.5元降至12.5元。

摩通稱，新世界發展（0017）及恒基地產（0012）表現料跑輸大市，調低新世界目標價15%，由8元降至6.8元；調低恒地目標價10%，由30元降至27元，兩股評級「中性」；調低新鴻基地產（0016）目標價13.6%，由162元降至140元，評級「增持」。