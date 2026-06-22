利嘉閣：上半年樓價累漲8.5%　全年看俏升16%　專才帶動租金破頂

上半年受惠低息環境、資金流入、經濟回升及內地專才持續湧入，一二手私宅市場價量齊升，整體買賣登記量創近10個「半年度」新高，一手成交金額更創歷史同期新高。



利嘉閣地產今日（22日）發表2026年上半年住宅市道回顧及下半年趨勢前瞻，預計下半年，高才專才「租轉買」剛性需求釋放、銀行閒置資金尋求保值、未來新盤供應收縮及IPO暢旺等利好因素將持續支撐大市，料下半年樓市將呈「量微調、價續升」格局，中小型住宅下半年料再上升8%，全年樓價升幅將高達逾16%。



上半年一手穩升 二手更旺

利嘉閣地產董事鄭健糧表示，踏入2026年，樓市承接去年底旺市持續升溫。發展商以貼市價推盤屢獲沽清，帶動二手市場同步向好，加上股市及IPO暢旺，市場一致看好後市。

綜合土地註冊處數據，2026年整體私宅買賣登記共有35,445宗，涉及金額約3,303.68億元，預計整個上半年最終料達36,593宗及3,396.81億元，較去年下半年分別上升17%及20%，量及金額雙雙連升3個「半年度」，並創近10個「半年度」新高。

利嘉閣地產董事鄭健糧。（林卓瑩攝）

上半年一手金額創歷史同期新高

一手私宅買賣登記上半年累計已達11,693宗，最終料錄12,031宗，較去年下半年升9%，創近14個「半年度」新高。中高價成交佔比穩步上升，料帶動登記總值達約1,447.75億元，除連升3個「半年度」外，更創有史以來同期新高，較2019年上半年的舊紀錄1,357億元多出6.7%。

二手市場量值同步大漲兩成

鄭健糧續指，二手私宅表現更為暢旺，上半年二手私宅登記量錄得23,752宗，最終料錄24,562宗登記，較去年下半年大增20%，為近10個「半年度」最旺。登記總值料達1,949.06億元，按半年增加26%，實現量值同步大漲。值得留意的是，中高價物業備受追捧，換樓客大舉出動，推動相關成交升幅跑贏大市。

左起：利嘉閣地產董事鄭健糧、利嘉閣地產總裁廖偉強。

十大活躍屋苑 日出康城蟬聯榜首

上半年十大最活躍屋苑買賣登記暫錄2,160宗，較去年下半年大增26%。日出康城以578宗登記蟬聯最熱賣屋苑，按半年急升57%。新晉屋苑SIERRA SEA憑206宗登記一舉打入三甲，匯璽亦以139宗位列第九。

新晉屋苑跑贏傳統十大屋苑

利嘉閣研究部數據顯示，自2024年下半年起，「60大新晉屋苑」的二手買賣登記量已正式超越「傳統十大屋苑」，且差距持續擴大。上半年日出康城、SIERRA SEA及匯璽等新晉屋苑成交活躍，反觀美孚新邨及黃埔花園等傳統藍籌屋苑登記量錄得跌幅，反映新晉屋苑大受市場歡迎。

下半年展望交投量略回 樓價續升

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，上半年樓市受惠低息環境、資金流入、經濟回升、內地專才不斷湧入等利好因素帶動。展望下半年，利好因素持續，惟成交量在高基數及樓價持續上升下或稍放緩，惟無阻樓市繼續推進。

利嘉閣地產總裁廖偉強。（林卓瑩攝）

利好因素撐市

廖偉強指出，下半年樓市續獲多重利好支撐。高才通及優才計劃引入的大量專才，首批居留續期穩定後逐步由租轉買，成為下半年最核心的剛性需求；銀行定存息率欠吸引，資金流向估值仍處吸引水平的樓市作保值；加上未來三年私樓落成量連續下跌，供應斷層浮現，買家或將加快入市步伐；而下半年IPO市場維持強勢，大批企業排隊上市，金融從業員及資金持續落戶，直接利好住宅市場。他強調，上述因素將共同支撐下半年樓價穩步向上。

下半年一手私宅登記量料達1萬宗 二手則為2.2萬宗

廖偉強預測，下半年一手私宅登記量料達1萬宗，二手則為2.2萬宗，合計約3.2萬宗，較上半年高位回落約13%，但仍處活躍水平。全年計，一手料達2.2萬宗，創2005年以來22年新高；二手達4.66萬宗，為近5年最多。

樓價方面，中小型住宅下半年料再升8%，全年升幅逾16%；豪宅樓價下半年看升6%，全年升約11%。租金方面，中小型住宅下半年升幅料收窄至3%，全年升近8%，持續破頂；豪宅租金下半年看升5%，全年漲約一成。

廖偉強補充，近期股票市場波動及世界盃因素或短暫影響入市意欲，屬短期波動，不會延續至下半年。他亦透露，利嘉閣即將推出「精選60大新晉屋苑」研究報告。

（林卓瑩攝）

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