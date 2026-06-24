「刁王」李偉文：新盤豪客一個買十伙　住宅樓市炒得太急！

近月住宅樓市出現低價反彈急升情況，不過被譽為「刁王」的第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文認為目前「住宅炒風，炒得太急」，坦言新盤豪客一個買十伙是「買嚟炒，唔係住」。



住宅炒得太急 惟料政府干預機會低

差估署樓價指數已連升11個月，為2023年10月後的逾2年高位，對於住宅市場由低位大幅反彈，李偉文表示，一手新盤市場近期出現大手客「一個買十伙」的現象，他直言「呢啲係買嚟炒，唔係住」，有感風險大「住宅炒風係炒得太急」。又指如果市況是向好，發展商不會賣得太急，通常保留20%貨尾，慢慢再推，而非一炮過沽清。問及政府會否有機會推出辣招，他則認為政府很少干預，料會由市場自由發揮。

至於豪宅市場方面，他認為近期內地開始限制資金流進香港，股市率先受影響，料樓市也有機會受到一定影響。他又指，上半年豪宅市道表現理想，估計下半年將會開始放緩。

商業房地產「冇反彈過」 料住宅或再回落

他又指香港住宅市場有明顯反彈，但商業房地產「冇反彈過」，認為住宅及商業物品也是「同一條根出」，兩者應該同步，若商業商業未有反彈，估計住宅最終也會回落。

他又表示，過往住宅與寫字樓的呎價相差大約20至30%，惟目前差距高達一倍。他認為，目前寫字樓市場的空置太嚴重，當中二線寫字樓更為嚴峻，他預計寫字樓範圍暫時無能力向上升，坦言核心區的商業房地產租務市場只是由大地主「夾上去」。

第一太平戴維斯大中華區首席執行官李偉文坦言，核心區的商業房地產租務市場只是由大地主「夾上去」。

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