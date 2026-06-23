港第二大酒店｜滙豐接管東涌喜來登酒店　業主世茂曾索價60億不果

內房旗下在港的貴重酒店物業正式被銀行接管，淪為銀主盤。世茂集團（0813）旗下東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，新已被滙豐銀行委託接管人沒收，意味兩幢酒店已淪為銀主盤。



據了解，滙豐銀行已委託兩位接管人沒收上述東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店，該兩位接管人均來自全球諮詢公司艾睿鉑（AlixPartners），其中包括香港辦公室合夥人及董事總經理葛俊，專門處理債務與資本諮詢、企業重組、債務重組和交易諮詢等，為金融債權人進行高效磋商，曾領導多個大型跨境重組項目。

事實上，在6月6日，彭博引述知情人士透露，香港機場附近的喜來登品牌酒店業主世茂集團（0813）一筆價值45億港元（約合5.75億美元）的貸款發生違約後，多家銀行計畫接管該資產。

當時報道指，貸款銀行正就委任接管人接管這一擁有1200多間客房的酒店進行深入磋商，以加快資產出售並回收資金。知情人士稱，世茂旗下相關實體於去年年底發生違約。該項目的最初貸款方包括滙豐控股、中銀香港、東亞銀行等。

2023年3月首次放售索價60億 其後降至45億

資料顯示，東涌世茂喜來登酒店於2023年3月首次放售，要價至少60億元，惟一直未有消息。其後世茂在2024年底將東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店的要價，從一年前的至少60億港元大幅削減至約45億港元，但仍未找到買家。

雙品牌酒店、共1219間客房

據房地產經紀機構的數據，該綜合體於2020年開業，按客房數量計算，是香港第二大酒店。物業為一間由萬豪所營運的雙品牌酒店，據悉將連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬平方呎，共有1,219間客房。兩個酒店品牌各有定位，世茂喜來登酒店為高端五星級酒店，共有218間客房，而福朋喜來登酒店共有1,001間客房，主要吸納經濟型顧客。

東涌喜來登酒店及福朋喜來登酒店。

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