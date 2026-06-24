油麻地新盤「原舍」示範單位曝光　東立：視乎銷情加推單位

繼日前突擊開價後，東立地產發展的油麻地德昌里新盤「22 SQUARE 原舍」今日（24日）首度開放全新示範單位。東立地產部總監陳玉成表示，項目首推30伙，將於本周六以先到先得形式發售。他又指，目前推出單位為16樓以下單位，而項目高層單位景觀較佳，將視乎反應而加推單位。



該盤示範單位為18樓A室，實用面積304平方呎，一房間隔，單位設計特別邀請屢獲國際大獎的室內設計團隊 Design Systems 操刀，以 「流動空間」（Flow Space） 為設計核心，呼應項目 「I am / 真」 的生活精神。

單位配置獨特的「I」字專屬門把，以傳統金屬工藝打造。所有標準單位均贈送傢俬套裝，而A及C單位更享有高級白橡木「直紋（Rift-cut）」木皮製作的訂製鞋櫃，櫃面備有電插座及Type-C充電插口，鞋櫃特色牆採用虎紋磚。

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「22 SQUARE 原舍」日前公佈全新價單，首批提供30伙，折實售價378萬元起，首批折實平均呎價17,545元。

首批涉及30伙 入場費378萬元

原舍首批涉及30伙，戶型涵蓋開放式及一房，實用面積由218至318平方呎，價單售價由 410.8萬至624.5萬元，扣除最高折扣優惠8%，折實售價由378萬至574.6萬元，折實呎價15,997至19,798元。

東立地產有限公司地產部總監陳玉成。

鄰近新盤佐敦瑧爾首批30伙 折實均價20610元

參考鄰近佐敦新盤項目瑧爾，在2025年11月公布首張價單涉及30伙，折實平均呎價為20,610元，一房入場費為491.7萬元。

另佐敦高臨在2024年4月公布首張價單涉及52伙，折實平均呎價為19,388元，一房入場費為479.2萬元。另旺角區ONE SOHO於2021年4月公布首張價單涉及68伙，折實平均呎價為21,538元，開放式入場費為550.79萬元。

單幢樓提供84伙

「22 SQUARE 原舍」屬單幢樓，提供84伙，實用面積介乎180至674平方呎，戶型包括開放式至兩房間隔，預計關鍵日期為2028年4月28日。

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