經濟前景一片樂觀　數據亮麗背後　股樓出現暗湧

香港近年各項數據亮麗，經濟前景一片樂觀。根據《2026年全球財富報告》，香港已超越瑞士，成為全球最大的跨境財富管理中心；此外，在全球高淨值人士的排名中，本港同樣表現突出，淨資產超過 $3,000 萬美元（約 $2.3 億港元）的超高淨值人士，香港以 1.82 萬人位居全球城市第二位，僅次於紐約；增幅方面，香港按年增幅達 26.4%，為全球十大財富城市中增速最快。而在前十二排名的城市當中，亞洲城市佔了3席，其中東京排名第六，首爾排名第十二，而香港的主要競爭對手新加坡，竟然不在榜單上。



無疑，今天的香港就像當年的瑞士一樣，已成為東方資金的「避風港」。然而，資金雖然氾濫，利好因素衆多，但是股市卻持續下跌，原因是甚麼？其實資金也是一樣投進金融市場，股市樓市同樣受惠，只是金融方面，資金集中投在IPO上市集資這個板塊，得益的是個別股票，整體股市沒有利好上漲。反而樓市就相當不錯，港府的人才政策和撤銷「辣招」帶來利好影響，讓樓市需求變得更大，過去一年，樓市明顯量價齊升，吸納了大量的資金流入這個市場。人們總是覺得疑惑，美股、日經、韓國和台灣的股市都創了新高，香港為何還原地踏步、甚至倒跌？

原因就是在別的地方，如上述市場，他們的民眾沒有其他投資選擇，大家都覺得唯有股市好賺錢，於是全民皆股狂炒股票，指數便越炒越高。可是在香港，市民的選擇很多，股市IPO集資全球數一數二，樓市興旺成交金額屢創新高，這些就吸納了香港市場大量資金。所謂此消彼長，資金投向樓市，樓價從去年低位反彈逾1成；上市IPO集資領先全球，又吸納了大量的游資。這些資金的轉向，令恆生指數股變得易跌難升。以前人們喜歡形容股樓是孖公仔，都會共同進退，其實真正也是有前後之分，即通常是股市先行，樓市隨後，前幾年股市上升了不少，樓市延後一年才發力，從去年中至今回升了大約一成。

資金輪流轉向 股樓此消彼長

到了今天，又怎樣看未來金融、樓市走勢？先說樓市，筆者認為樓價過去1年升了逾1成，到今年下半年升幅會放緩，直至明年樓價將後勁不繼，最好是橫行一段時間，只要交投保持一定流通量便行，大衆期望的是一個穩定的樓市，樓價最好不要大上大落。金融方面，下半年排隊在香港上市的企業有約500家，相當誇張，證明香港是IPO上市集資的最佳熱門地區，因此這個板塊仍然會繼續興旺。而疲弱的股市最終會找到支持點，因為樓價顯著上升，使資金放緩投進樓市的速度，熱錢轉而低吸股票，股市將在今年第四季出現明顯反彈。

香港是國際大都會，也是一個國際商業大平台，長期作為連接中國內地與國際市場的橋樑，吸引了各類跨國企業、內地龍頭企業及創科初創進駐，將香港視為區域總部或進入亞洲市場的跳板。香港的優點包括簡單低稅制、法治與監管透明、資金與資訊自由、擁有多元人才庫等等。以上種種優勢，讓大量資金長期流入並保留在香港，而這些資金投向哪個板塊，哪裡就興旺起來。是樓市、股市，還是IPO市場？應該輪流轉吧，聰明的資金會投向超值的板塊，逢低吸納。今年樓市上升，股市反常出現下跌；明年會不會股市上升，樓市偏軟掉頭向下？

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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