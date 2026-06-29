麗新廣播道博峯涉46伙　最大2623呎洋房　設3伙現樓裝修示位

麗新發展（0488）旗下位於九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯（MOUNT BROADCAST）今日（29日）上樓書，項目提供46伙，全數單位向南，發展商表預計短期內可取得入伙紙，以及有三伙現樓裝修單位參觀。



提供46伙 設一幢住宅及兩幢獨立門牌洋房

項目提供46伙，實用面積1,089至2,623平方呎。項目設有一幢樓高12層住宅大樓，涉及40伙標準戶，涵蓋三房雙套至四房雙套，實用面積為1,089平方呎及1,322平方呎。另設4伙天際特色戶，每戶實用面積為2,207平方呎及2,217平方呎連私家平台或天台。

此外，項目提供兩幢獨立門牌洋房，每一幢兩層，實用面積分別2,623及2,621平方呎連花園及天台。

值得留意的是，項目前身為香港電台教育電視中心，惟未能在樓書發現有任何保留部分。

博峯（MOUNT BROADCAST）提供46伙，設一幢樓高12層住宅大樓，以及兩幢獨立門牌洋房。

最大2623呎洋房屬五房五套間隔

當中最細一伙為東翼及西翼1至11樓B室，實用面積為1,089平方呎，屬三房雙套間隔。至於最大一伙為洋房1，實用面積為2,623平方呎，屬五房五套間隔，設花園1,215平方呎、天台1,080平方呎，以及兩個停車位。

最大一伙為洋房1，實用面積為2,623平方呎，屬五房五套間隔，設花園1,215平方呎、天台1,080平方呎，以及兩個停車位。

最細一伙為東翼及西翼1至11樓B室，實用面積為1,089平方呎，屬三房雙套間隔。

料短期內獲批入伙紙 設三伙現樓裝修單位參觀

麗新發展行政總裁陳少華表示，每住宅大樓戶均設專屬私人升降機大堂，車位比例高於1比1，而兩間獨立門牌洋房更各配備兩個獨立車位。另麗新發展高級副總裁潘銳民表示，預計短期內可取得入伙紙，現正籌備三個現樓裝修單位參觀。

麗新2021年逾16億奪地 每呎樓面地價22464元

該地皮為九龍塘廣播道79號，地盤面積約23,864平方呎，最高可建樓面面積約71,593平方呎，其後該地皮由麗新在2021年以16.083億元奪得，以最高可建樓面面積計，項目每呎樓面地價約22,464元，項目在今年3月亦已獲批預售樓花同意書。

九龍塘廣播道79號豪宅項目博峯（MOUNT BROADCAST）。

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