麗新九龍塘廣播道豪宅「博峯」　戶戶向南共46伙　兩間2600呎大屋

麗新發展（0488）旗下位於九龍塘廣播道79號豪宅項目，於今日（18日）正式命名為博峯（MOUNT BROADCAST），樓高12層，提供46伙，全數單位向南，最快於季內登場。



樓高12層提供46伙

項目樓高12層，項目提供46伙，當中共40伙標準戶，另有4伙天際特色單位及2間獨立門牌大屋，標準戶型涵蓋三房雙套至四房雙套，實用面積介乎約1,100至1,300平方呎 。

麗新發展行政總裁陳少華（左三）、麗新發展高級副總裁潘銳民（右三）

設2間獨立門牌大屋2600呎

另天際特色戶實用面積約2,200平方呎連私家平台或天台。至於獨立門牌大屋為每間兩層共約2,600平方呎連花園及天台，且全數單位向南。

項目每戶均設有專屬私人升降機大堂，其車位比例更高於1比1。兩間獨立門牌大屋均配有兩個獨立車位可由屋內直達。

麗新九龍塘廣播道豪宅命名為博峯（MOUNT BROADCAST）

最快第三季推出市場 月內上樓書

麗新發展高級副總裁潘銳民表示，項目待批入伙紙，相信快將批出，項目最快第三季推出市場及交付，價格將參考九龍及港島區內豪宅，今月有可能上樓書。而查詢客群中，以國內客居多。至於市況方面，他指出近期豪宅市場暢旺，故選擇現時推出市場。

麗新發展行政總裁陳少華表示，看好該地皮之地段價值。

項目提供46伙，當中共40伙標準戶，另有4伙天際特色單位及2間獨立門牌大屋。

麗新2021年逾16億奪地 每呎樓面地價22464元

該地皮為九龍塘廣播道79號，地盤面積約23,864平方呎，最高可建樓面面積約71,593平方呎，其後該地皮由麗新在2021年以16.083億元奪得，以最高可建樓面面積計，項目每呎樓面地價約22,464元，項目在今年3月亦已獲批預售樓花同意書。

在當時，麗新發展高級副總裁潘銳民回覆《香港01》表示，項目將主力興建面積約1,000平方呎的豪宅單位。被問及該地皮原為香港電台教育電視中心，會否保留部分大樓作為保育，潘氏則指，暫時沒有這個打算，未來與建築師商討時再作考慮。

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