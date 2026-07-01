填海造地應調整方案　市區重建才真正急在眉睫！｜汪敦敬

筆者十分同意未來香港政府要做的是取捨及抉擇！我認為香港的填海計劃是必須要修訂或重新評估，理由有以下四點：



(1) 到了今日，香港政府已經成功復常造地功能！

(2) 香港的填海計劃是在過去政治氣氛難以造地的扭曲氛圍中衍生，現在這個階段已改變了，政府的行政能力大增，應該重新取捨造地方案，爭取更低成本、更高效益的方向，這是發揮行政能力提升的優勢。

(3) 事實上香港的財政情況已經是急轉直下，我們能否負擔填海造地的龐大開支或者百上加斤欠更多的債呢？

(4) 大灣區包括香港的共融，其實十分成功，很多港人已經將其視為同一個城市。事實上，晚飯在深圳享用，交通變得比前往很多香港的市區還要快捷，除了飲食、醫療，甚至一些各方面的條件都在大灣區融合中，包括居住，加上北部都會區的新交通網，很多居住問題可以和內地分工，我們的確要評估一下究竟是否有需要繼續填海計劃，可以將原本填海的力量去強化其他新的計劃或項目，包括金融、創科等等。

另外，我認為市區重建反而是當下民生上急在眉睫，宏福苑事件，雖然善後功夫是做得不錯，但事件反映市區重建及維修，其實更需要整個社會及大眾去聚焦解決！香港有大量樓齡超過50年的樓宇，未來10年內，部分洋樓、唐樓破舊不堪的危急情況，很大機會會「兵臨城下」！

我認為單靠民間力量是並不足夠！最好的方法，就是政府重組市區重建局，將重建和維修一起去做！市區重建應該轉型，因為再以發展商的角色，並不能滿足到實際的需要，市建局應轉型為重建項目的召集人和公證人，聚集市場上的資金和發展／建築商力量！用房產信託基金的計劃和「以物換物」的概念，小業主以業權份數來分配基金股份（代替搬遷費賠償），發展商就以建築成本分享基金權份（等於不需要付出地價成本），修正城市規劃藍圖，去配合市區重建的需要，以香港政府近年打破造地障礙的能耐，亦必可以開創新局面！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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