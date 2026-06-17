危即是機　機中亦有危　勝負在於自知之明！｜汪敦敬

筆者是長線投資者，物業和股票也喜歡長期持有，以長期持有的人來說，我不太重視炒波幅，因為選擇對的投資產品比較重要，長揸投資項目是買其「低時間／管理成本」和複息增值！賣走了投資產品，就算短線獲利豐厚，但其實同時賣走了長線回報，是否值得？在乎短線獲利和長線利益的比較，也要在乎哪一個決定對現金流效果更佳？再入貨機會率的多少？人人處境不同！不可一概而論！



入貨率高，可以貨如輪轉，自然可以薄利多銷！

樓價升跌對正在收租的人沒有影響！在這沒有影響的時段，樓價下跌的好處是：「知道誰人冇褲著！」，更重要是「也知道誰人有褲著」，如果投資者有足夠的現金流，對他來說，希望樓價下跌讓他可買多一些貨，相反樓價升了，他反而買不到貨！

發展商經常出現的故事就是：樓神高價賣樓迅速售罄！但是之後大老闆十分不高興，為何？因即刻賣完可能代表賣便宜了！老闆的盤算，其實在乎老闆是錢多還是貨多！甚至更複雜的理由，「皇上諗乜嘢？」其實不可以單看價錢！

今天再給予機會你和首富同一時間入同一樣的貨！但之後如何「揸貨」和如何出貨，彼此收穫都可以大相逕庭！摸通市場，不如自知之明！講究財技不如量力而為！

香港歌神張學友曾說：「啲歌手在台上唱歌用乜感受來唱，其實啲評判點知呢？」

古龍武俠名著《陸小鳳傳奇》系列中《決戰前後》的紫禁之巔大戰！

那夜的紫禁之巔上，劍有幾快、內勁又幾強？只有葉孤城和西門吹雪才知道發生什麼事！對面瓦頂旁觀的那些高手，其實知道幾多？兩大高手正在運用什麼心法？其實第三者看到的只是表面！

現實和小說內容一樣！最後葉孤城和西門吹雪這場決戰，原來是一個騙局！大家看到的都是假的！原來葉孤城利用與「劍神」西門吹雪的世紀之戰為名，將皇宮內外的所有高手和注意力，全部吸引到太和殿頂的決戰現場，他安排了一個替身，代替自己出現在太和殿頂與西門吹雪進行決戰，真正的葉孤城本人則秘密前去刺殺皇帝！

也和現實的投資市場一様！大多數人也會被人引導去信一個傳說，而江湖上有群高手好像有入場券親臨現場參與直擊報導！但真相往往是，這只是少數人設的局，和少數人去對抗這個局，大家看到的其實都是一些假象！所以投資不要人云亦云，根據自己的實力，有幾多能力就做幾多投資！這才是最實際、贏面最大的方案！

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（汪敦敬拍攝及提供）

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【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

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