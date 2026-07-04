成交量驟減　樂見樓市降溫　逆周期措施　不如做大做強

樓市今年上半年走勢凌厲，無論交投量和價格皆有所上升。新樓表現更為突出，連續幾個月突破2千宗成交，創近年新高記錄，地產發展商開始改變銷售策略，明顯從「求量不求價」轉為「求量也求價」。然而，近日市場成交驟減，價格明顯受壓，源於各種原因，中國證監會調查資金外流情況，處罰跨境券商，香港金管局也收緊外地客在香港開戶審查等；加上利率走勢不明朗，市場開始從原本對減息的預期，轉為對加息的預期變得更大。這些都難免讓買家冷靜下來，對後市產生觀望態度。



其實，筆者早就預料市場會冷卻一下，全球熱烈追捧的世界杯開羅了，這個「捱更抵夜」的月份，從來都是樓市淡靜的時刻；樓價從去年下半年至今回升逾1成，也開始引起各方關注，急升之後出現調整，是正常現象。我認為這倒是一件好事，廣東俗語：「吊頸都要唞吓氣」，意即無論巿場多麽火熱，也需要停下來休息一下。香港房屋問題是港府政策重中之重，樓市不宜大上大落，價格穩定的市場才是健康的市場，因此樓市在下半年將明顯降溫，未來一段時間價格走勢會持平。

房地產既是香港經濟產業，更是民生居住問題。首先要充分照顧本地市民的住屋需求，港府近年銳意增加大量的房屋供應，甚至將公私營房屋的比例提升至7:3之比，大家都看到對基層民眾的無限支援，這個決心也讓市民“上樓”的時間從6.1年縮減至4.7年，輪候公屋時間大幅減少1.4年，朝著4.5年“上樓”的目標甚至更短時間邁進，這個就是本屆政府施政的亮點之一。當然，如果土地都用來興建公營房屋，港府庫房能否支撐得住，蓋房的錢從哪裡來？還好，正如本欄長期呼籲增加更多的資助房屋（如居屋等），港府也聽到我們的聲音，在公營房屋𥚃面大幅增加了資助房屋的比例，這樣便可減輕庫房一些負擔。

勇於開拓「做大塊餅」

讓筆者感到欣慰的是，本届政府擁有勇於開拓的精神。除了大量增加各類基層房屋之外，更提出多項振興經濟、支持香港長遠發展的政策，為了配合國家「十五五」規劃，融入國家發展大局，主動籌備推出「香港五年規劃」。一連串的重大政策如：打造千萬人口城市、亞洲教育中心樞紐、全球資產管理中心、人才和投資移民政策、引進世界知名企業，還有全力推進北部都會區建設，南金融、北創科戰略定位，繼續鞏固和拓展國際金融中心地位，全力以赴搞好北部都會區各項創新科技項目、打造知名大學城區品牌等等，這一切一切，看到了港府大力發展經濟的決心。

以往常常聽到當局言論，關於實施宏觀經濟逆周期、管理需求調控等措施，目的是用來抑制經濟過熱或樓股泡沫等等状況，也就是讓經濟活動停一停，生意做少一點，樓市和股市的買家少了，價格就自然比較偏軟了。其實，筆者對此不太認同，關於政府施政方面，我一貫主張，與其壓縮經濟活動，不如努力「做大塊餅」，香港作為國際大都會，是全球排名三甲之列的國際金融中心，自由開放的市場經濟符合本身一向的定位。不用害怕大量的資金、人才和企業湧入，也不必擔心外地客進來購買物業、股票和黄金，將香港這塊餅做大做強，將本港經濟越搞越好，香港的經濟總量（GDP）才不會太過落後於北京、上海、深圳和東京、新加坡等同級城市。如果大家仍然擔心樓價被推高，那麼將每年供應量增加到6萬至8萬個單位，樓價自然就容易受控了。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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