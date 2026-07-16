康城海瑅灣II 明開放全新示位參觀　周六收飛　下周初上銷售安排

信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣II，今日（16日）開放一伙兩房連書房無改動單位予傳媒參觀，明日將對外開放，周六接受認購登記，最快下周初上載銷售安排。



信和置業執行董事田兆源表示，海瑅灣II自推出首張價單後接獲不少查詢，根據過往海瑅灣I的經驗，有逾7成入市為用家，由於康城屬精英社區，預計也會吸引不少投資者買入出租。他預期今次海瑅灣II 客源分布中，7成為用家，3成為投資者。另明日對外開放全新示範單位參觀，周六接受認購登記，將視乎情況決定加推，最快下周初上載銷售安排。

發展商今開放一伙兩房連書房無改動單位參觀，參照3B座38樓D室為藍本，實用面積554平方呎，客飯廳開則是正兼呈長方形設計，客飯廳與三間房間望同一景觀，外接三合一露台，洗手間有窗屬「明廁」，採開放式廚房設計。

↓↓3B座38樓D室示範單位↓↓

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每呎補地價3600元 屬日出康城各期最高

該項目由信置（0083）聯同嘉華國際（0173）、嘉里建設（0683）及招商局置地（0978）組成的財團於2020年投得，獲准建四幢58層高住宅連康樂設施的住宅大廈，另設一幢1層高的會所，總樓面涉及約156萬平方呎。而補地價金額高達55.68億元，每呎補地價3,600元，為各期最高。

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