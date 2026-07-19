新地錦田芊御首輪138伙沽清、套現逾7.3億　加推114伙入場約398萬

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」周六（18日）價單形式首推138伙，項目5小時內沽清，套現逾7.3億元。發展商加推價單第3號涉114伙，折實平均呎價13,516元，入場費398.75萬元。當中包括首次推出位於第1座的單位。新一批單位輕微提價約2.1%。



加推114伙 入場費398.75萬

加推價單第3號涉114伙，戶型涵蓋11伙一房及103伙兩房，實用面積由290平方呎至413平方呎，折實平均呎價13,516元，折實售價由398.75萬元至553.48萬元，折實呎價由12,250元至14,610元。

入場單位為第1座3樓H單位，實用面積290平方呎，屬1房間隔，折實售價為398.75萬元；而呎價最低單位為第3座9樓M單位，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，折實呎價為12,250元。

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2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」。

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