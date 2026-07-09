新地錦田新盤芊御兩房示位曝光　採「都會年輕家庭」主題｜多圖

新地（0016）旗下元朗錦田項目「 芊御」首度開放示範單位予傳媒參觀，涉一對兩房間隔無改動及經改動示範單位，及一伙三房套無改動示範單位。當中經改動兩房示範單位以溫潤木色及奶油色為基調，並以「都會年輕家庭」為設計主題。



經改動兩房示範單位參照第3座12樓D室為藍本搭建，實用面積391平方呎，單位間隔方正實用，客飯廳外連三合一露台，延伸室內空間外亦可提升採光與通風效果，可擺放綠植或戶外座椅。兩間睡房分佈於單位兩側 ; 浴室及開放式廚房設於大門一旁。

以木色與奶油色為基調

全屋以木色與奶油色為基調，並於牆身、家具及裝飾上加入墨綠、亮黃及粉紅色點綴。客廳放置米白色布藝梳化，襯以粉色針織披毯及抱枕，地面鋪淺色木紋地板及花形地毯。梳化上方設不規則鏡面裝飾，另一邊牆身有抽象掛畫。

↓↓第3座12樓D室兩房經改動兩房示範單位↓↓

↓↓第3座12樓D室兩房無改動示範單位↓↓

廚房採開放式設計 睡房為長方形布局

開放式廚房採用L形布局設計，飯廳擺放圓形黑色餐桌，配橄欖綠絨面餐椅，上方懸掛多組圓柱形吊燈。睡房為長方形布局，設大窗引入自然光，床側設有吊燈，旁邊還設高身衣櫃及開放層架。

另一間睡房則打造成書房，以活潑色彩為主調，兩側設開放式層架及弧形展示櫃。浴室配置淋浴間、洗手盆及坐廁，淋浴間以透明玻璃分隔乾濕分離。

三房套示位長方形開則 採高樓底設計

另發展商同步開放參觀一伙三房套無改動示範單位，參照第2座12樓K室為藍本搭建，單位 , 實用面積568平方呎，客廳及飯廳採長方形開則設計。層與層之間高度約3.5米，採用高樓底設計。玄關旁設一體化收納櫃，櫃內設層板及開放式枱面，同時櫃體嵌有雪櫃位置。

至於開放式廚房採L形布局設計，主人睡房及睡房均採用防潮岩塑地板 , 房内設有轉角窗。浴室設有玻璃趟門淋浴間作乾濕分離，並配備洗手盤及坐廁。雙門帶燈鏡櫃結合側邊開放層架。

↓↓第2座12樓K室三房套無改動示範單位↓↓

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新地（0016）旗下元朗錦田項目「 芊御」

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