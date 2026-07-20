謝賢逝世｜2017年首置8500萬買淺水灣怡峰　翌年原價轉讓予謝霆鋒

香港金像獎影帝、在香港影壇地位舉足輕重「四哥」謝賢今日（20日）逝世終年89歲。 據資料顯示，謝賢曾於2017以首置身份擲8,500萬元買淺水灣怡峰豪宅近2,000平方呎兩房單位，及後再以原價轉讓予兒子謝霆鋒名下。



2017年8500萬買淺水灣怡峰

據資料顯示，涉及單位為怡峰中層A室，實用面積1,939平方呎，在2017年中由「四哥」謝賢（謝家鈺）以8,500萬元購入，呎價43,847元，據當時入市時所繳付的361.25萬元稅款，佔樓價約4.25%，料屬以首置身份入市。

翌年原價轉名至兒子謝霆鋒

該單位其後在2018年以原價8,500萬元轉讓予兒子謝霆鋒（NICHOLAS），而謝霆鋒當時入市時所繳付的稅款亦是樓價約4.25%，料同樣以首置身份入市。據知，該單位在2025年以每月11萬元租出，成交呎租57元。

2022年奪香港金像獎影帝

謝賢為著名香港男演員，原名謝家鈺。因在家中八兄弟姊妹中排行第四，加上在劇集《千王之王》演的羅四海，故人稱「四哥」，他兒女包括藝人謝霆鋒、謝婷婷。謝賢於1953年拍了首部電影《樓下閂水喉》而出名，其後主演過不少港、台電影。

2019年，香港電影金像獎協會向謝賢頒發終身成就獎，他更於2022年憑藉《殺出個黃昏》的演出，獲得香港電影金像獎最佳男主角，成為獲獎最年長的金像影帝。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。