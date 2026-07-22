大手客入市創歷史新高！上半年錄1794伙　最誇「一客16食」涉逾億

本港樓市轉旺，新盤大手客持續活躍。中原地產表示，2026年上半年一手市場錄653組大手客即買入2伙或以上買家，合共買入1,794伙，涉資173.88億元，較去年同期分別的成交宗數、伙數及金額，分別大幅飆升1.1倍、1.4倍及1.7倍，齊創歷史新高。



平均每組大手客斥資2663萬

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上半年一手私人住宅買賣登記錄12,457宗，大手客購入單位佔整體約14%，即平均每7宗一手成交就有1宗來自大手客，平均每組大手客斥資2,663萬元入市，反映樓市撤辣兩年以來，投資者已成為推動一手交投的重要力量。

其中仍以「一客兩食」佔大多數，共錄約420組，佔整體逾六成；掃入5伙以上的中量級大手客錄65組；而購入10伙以上的超大手客則有7組，當中連掃12伙以上的「西餅客」佔5組，最大手更連購16伙。

6月份合共錄83組大手客掃入229伙。

6月內地大手客比例料四至五成

踏入第二季尾聲，發展商推盤放慢，未有大型新盤推售，大手客入市動力亦減。6月份合共錄83組大手客掃入229伙，涉資26.7億元，較5月份的153宗、384伙及35.6億元，成交宗數按月減少45.8%，創近3個月新低。6月大手客市場除了本地買家外，亦吸引不少內地客及公司名義買家進場，估計內地背景買家比例有四至五成。

6月新地推出旗下荃灣形瑨表現最突出，單月錄29宗大手成交共掃入95伙，涉及約6.69億元。恒地土瓜灣壹沐及紅磡首岸亦分別錄16宗及13宗大手個案，共涉78伙。以上三大樓盤，佔月內大手客掃貨量75%。

↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓

荃灣形瑨單月錄29宗大手成交，共掃入95伙。

公司客連掃16伙 涉資逾1.11億

儘管6月份市況稍為放緩，市場仍錄得超大手成交個案。月內一名投資者透過公司名義豪擲逾1.11億元，向恒地連購土瓜灣壹沐2期共16伙，當中包括第2座低層全層15伙，涉及總實用面積5,560方呎，平均成交呎價約20,047元，成為上半年最大單一掃貨個案。

陳永傑表示，隨着世界盃賽事落幕，市場焦點將重新回歸樓市，購買力逐步釋放，加上股市止跌回升，多個新盤正積極部署推售，預料第三季一手交投恢復活躍，大手客掃貨個案亦有望回升。

↓↓壹沐HIGHWOOD第二期銷售情況↓↓

陳永傑指出發展商開價亦保持克制，吸引投資者出動，相信即使美國未減息，只要發展商保持吸引價開盤五六月成交可保持暢旺。（盧翊銘攝）

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