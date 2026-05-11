一手新盤周末熱銷560伙　兩年半最旺　發展商積極加推

周末一手市場交投暢旺，在荃灣形瑨、紅磡首岸、土瓜灣壹沐第2期及鴨脷洲Porto四個新盤推出銷售情況下，新盤市場合共沽出約560伙，創兩年半周末銷售新高。多家發展商已隨即加推，預計短時間內再作新一輪銷售。



新盤熱銷，其中新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）周六（9日）首輪銷售154伙，即日全數沽清，套現逾10億元。其中有11名買家均一次過購入6伙單位。另有代理指出，有大手客斥資4,122萬元連掃6伙收租。

↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓

至於恒地（0012）兩個新盤亦同時沽清，其中土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，周六首輪銷售，以價單形式開賣150伙，即日沽清，當中有大手客斥1.1億元狂掃16伙，包括5樓全層15伙及6樓1伙；而A1組錄6組大手客，各購入4伙，共24伙單位。

同系恒地夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸，周日發售130伙，即日全數沽清，套現逾12.5億元。

↓↓壹沐HIGHWOOD第二期銷售情況↓↓

而宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO，於周六以價單形式發售86伙，即日沽出44伙，涉資逾3億元。

↓↓PORTO銷售情況↓↓

鴨脷洲平瀾街新盤PORTO首輪銷售情況。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。