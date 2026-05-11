一手新盤周末熱銷560伙 兩年半最旺 發展商積極加推
撰文：蔡偉南
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周末一手市場交投暢旺，在荃灣形瑨、紅磡首岸、土瓜灣壹沐第2期及鴨脷洲Porto四個新盤推出銷售情況下，新盤市場合共沽出約560伙，創兩年半周末銷售新高。多家發展商已隨即加推，預計短時間內再作新一輪銷售。
新盤熱銷，其中新地（0016）荃灣東橫窩仔街住宅項目形瑨（Lime Spark）周六（9日）首輪銷售154伙，即日全數沽清，套現逾10億元。其中有11名買家均一次過購入6伙單位。另有代理指出，有大手客斥資4,122萬元連掃6伙收租。
↓↓形瑨首輪銷售情況↓↓
至於恒地（0012）兩個新盤亦同時沽清，其中土瓜灣道住宅項目壹沐HIGHWOOD第二期，周六首輪銷售，以價單形式開賣150伙，即日沽清，當中有大手客斥1.1億元狂掃16伙，包括5樓全層15伙及6樓1伙；而A1組錄6組大手客，各購入4伙，共24伙單位。
同系恒地夥希慎興業（0014）及帝國集團旗下紅磡重建項目首岸，周日發售130伙，即日全數沽清，套現逾12.5億元。
↓↓壹沐HIGHWOOD第二期銷售情況↓↓
而宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街新盤PORTO，於周六以價單形式發售86伙，即日沽出44伙，涉資逾3億元。
↓↓PORTO銷售情況↓↓
紅磡首岸第3期周日全數沽清130伙 隨即加推70伙、折實價707萬起新地荃灣形瑨加價2%加推55伙 折實均價18141元 入場費487萬恒地土瓜灣壹沐第二期加推50伙 折實均價2.19萬宏安鴨脷洲PORTO首輪開賣86伙 沽44伙 即日加推共18伙恒地土瓜灣壹沐第二期今賣150伙 全數沽清 大手客1.1億狂掃16伙荃灣形瑨首輪開賣154伙全數沽清 11組豪客掃6伙、個別涉資4122萬
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