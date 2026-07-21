華潤叡璟料月底前獲批售樓紙　設10萬呎基座商場　夥中原開旗艦店

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING)，於今日（21日）表示最快月底前獲批預售樓花同意書後隨即部署推售，項目設10萬平方呎基座商場。另亦夥中原地產開設旗艦店。



華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，預計項目最快月底前獲預售樓花同意書，隨即進行其他銷售準備工作，並會考慮進行軟銷推廣。另自上月命名後獲不少查詢，客源包括高淨值內地人士、專業人士、區內分支家庭及大手投資客。

設10萬呎基座商場 引進華潤萬象生活

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，叡璟設有基座商場，面積約10萬平方呎，將引進華潤萬象生活，為該品牌在香港的首個商場項目，不排除會在內地商場進行路演。

左二：華潤置地(海外)銷售及市場營銷副總監岑菲菲；左四：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建。（中原提供）

夥中原開設旗艦店

為配合銷售，項目亦於今日夥中原開設旗艦店。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年上半年樓市交投造好，尤其是一手新盤市場。上半年一手成交總數錄得約11,600宗，創下7年同期新高紀錄，成交總金額更超越1,400億元。

左三：中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（中原提供）

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