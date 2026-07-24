新地西九IGC中文命名環球匯　獲瑞銀、桑坦德銀行等國際企業承租

新地（0016）旗下西九龍高鐵站上蓋的全新商廈（IGC）今日（24日）中文命名為環球匯，項目採雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約250萬平方呎甲級寫字樓及62萬平方呎零售面積。



西九IGC中文命名為環球匯 多間企業承租

發展商表示，項目獲多家國際金融及財富管理機構已落實承租，繼瑞銀集團承租環球匯其中一整棟大樓後，西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）亦於本年早前進駐項目並投入營運。此外亦有多間家族辦公室、內地頂尖證券公司及高端人力資源機構等落實承租。

構建總樓面面積逾800萬呎綜合商業群

新鴻基地產代理執行董事盧經緯表示，環球匯將連同同由新地發展、預計於2027年落成的藝術廣場大樓，以及現有的環球貿易廣場（ICC）、兩間世界級豪華酒店、頂級服務式住宅以及區內商場，共同構建一個總樓面面積逾800萬平方呎的綜合商業群。

新地（0016）旗下西九龍高鐵站上蓋的全新商廈（IGC）。

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