瑞銀西九IGC設香港總部料第四季啟用　新地郭炳聯：為IPO注入動力

新地（0016）今日（3日）與國際財富管理機構瑞銀（UBS）舉行交接儀式，瑞銀將進駐西九龍高鐵站上蓋的國際商業中心（IGC），成為該地標項目的首個主要租戶。其全新辦公室大樓「瑞銀中心」正式交付，預計於今年第四季啟用。



新地主席兼董事總經理郭炳聯出席活動時表示，西九龍正逐步形成一個集商業、文化、零售與休閒於一體的綜合樞紐，這不僅鞏固香港作為國際金融及資產財富管理中心的地位，亦為香港IPO活動注入新動力。



重點佈局財富管理 看好大灣區前景

翻查資料，瑞銀此次租用的大樓共14層，總樓面面積約46萬平方呎，其香港營運部門將遷入這座地理位置優越的全新辦公大樓。該大廈屬於新鴻基地標項目國際商業中心（IGC）的一部分，可直達高鐵西九龍總站、機場快線及西九文化區。瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，此次進駐是瑞銀在香港的重要新里程碑，展現了對大灣區發展前景的信心。

盧彩雲指出，現時瑞銀在香港有5個辦公室，租用新寫字樓後，所有員工可以齊集同一座大廈，此次搬遷計畫歷時三年籌備。她強調公司持續看好香港與內地市場，未來將重點投入財富管理業務。她亦透露，目前香港的IPO與投行活動活躍，交易業務保持領先，惟對本地房地產市場則持審慎態度。

郭炳聯：IGC交付標誌西九龍發展新里程

郭炳聯指出，此次交付標誌著IGC乃至整個西九龍發展進入新里程。隨著IGC落成及藝術廣場大樓項目推進，一個以IGC與環球貿易廣場（ICC）為核心、總面積逾800萬平方呎的綜合商業群正逐步成形。西九龍擁有無可比擬的交通與文化優勢，結合區內綠化空間、維港景致及頂尖藝術設施，正發展為集商業、文化、零售與休閒於一體的綜合樞紐，堪稱香港的「中環2.0」。