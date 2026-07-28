搬遷前夕裁員安排惹議　千色證將軍澳店遷往UNY舊址　兼精簡人手

屹立將軍澳26年的千色Citistore，其門市動向近日再成焦點。繼今年3月否認結業傳聞後，千色Citistore最新向《香港01》證實，將軍澳店將於9月初遷往同商場的UNY舊址。另外，就搬遷前夕的一些裁員安排在網絡上惹議，公司回應稱，因應新店舖規模整合，需要精簡現有的千色Citistore的部分職位。



社交平台昨（27日）流傳一封據稱由千色Citistore前線員工發出的公開信，內容質疑將軍澳店在搬遷前夕的裁員安排，包括在近日減價期間削減人手、員工未有獲發代通知金、後續人手安排不足等，公開信又稱前線員工因而承受沉重壓力。

千色︰搬遷為整合業務 9月初全新面貌登場

千色Citistore其後回覆《香港01》查詢時表示，千色Citistore將軍澳店將於9月初遷往新址並換上全新面貌，與UNY將軍澳店聯手提供一站式百貨及超市購物體驗。

對於裁員安排，千色則解釋因應新店舖規模整合，現有的千色Citistore需要精簡部分職位。據悉，千色Citistore將軍澳店之舊有舖位將有新租戶進駐，以豐富商場餐飲購物體驗，並將於稍後時間公佈。

千色Citistore將軍澳店自2000年起進駐新都城中心二期，佔地逾7萬平方呎。（資料圖片）

去年千色Citistore總銷售款額跌14%

千色Citistore將軍澳店自2000年起進駐新都城中心二期，佔地逾7萬平方呎。隨後同系的UNY生活創庫進駐同一商場。近日UNY店內多個熟食檔及餐廳已悄然停業，部分區域圍上木板並貼出「優化工程進行中 UNY全新面貌2026年9月登場」的字樣。

翻查千色Citistore母企恒基發展（0097）業績，2025年千色Citistore的自營貨品連同寄售及特許專櫃的總銷售款額按年下跌14%至11.7億元。