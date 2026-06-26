恒基推出50周年大抽獎　送金幣及機票　終極大獎足金擺設值38萬元

恒基兆業地產今年成立50周年，集團今日（26日）公布，於即日起至9月6日期間，舉辦大抽獎，送出逾100份豐富獎品，以回饋市民一直以來對集團及旗下商場的支持，頭獎有兩名，各得恒基50周年999.9足金金幣一個，純重1.55両，每個價值約83,000元；二奬有一名，獨得美麗華旅遊雙人來回機票（由香港出發至任何航點的經濟艙機票），價值約82,000元；三奬也有兩名，各得AMOUR金鑽美容會籍一個，每個價值約80,000元。



終極大抽獎，得獎的一名幸運兒可得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」，價值約38萬元。



恒基兆業地產6月26日公布推出「恒基50有禮．大抽獎」。（恒基圖片）

恒基公布，「恒基50有禮．大抽獎」分兩輪進行。市民只須由即日起至9月6日期間，於恒基地產旗下約1,400個指定商場和商戶，包括中環H Queen's、H Code及18 On Lan、尖沙咀H Zentre、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、將軍澳MCP新都城中心（1 至 3 期）、馬鞍山MOSTown新港城中心等，以電子貨幣單一淨額消費滿300元或以上，並成為恒基地產會員獎勵計劃「H COINS」會員。

其後透過H COINS手機應用程式登記參加抽獎，以及成功登記合資格消費並獲批核，即可參加大抽獎。

「恒基50有禮．大抽獎」活動詳情

第一輪抽獎合資格消費日期由6月26日至7月31日，9月7日公佈結果；第二輪合資格消費日期由8月1日至9月6日，10月13日公佈結果，同時公布終極大抽獎獎品花落誰家。每位會員於第一輪及第二輪抽獎，每輪最多可獲得十次抽獎機會；凡參加第一輪及第二輪抽獎，系統便會自動將其納入終極大抽獎名單。

「恒基50有禮．大抽獎」第一輪及第二輪抽獎，每輪獎品。

每輪抽獎總共有50份獎品，兩輪連同終極大獎一個，即合共101份獎品。

頭獎每輪兩名，各得恒基50周年999.9足金金幣一個，直徑約50毫米、重約1.55両，每個價值約83,000元，兩輪即總共有四枚；二獎每輪各一名，獨得美麗華旅遊雙人來回機票，由香港出發至任何航點的經濟艙機票，價值約82,000元，兩輪即總共四張機票；三獎每輪兩名，各得AMOUR金鑽美容會籍一個，每個價值約80,000元。

「恒基50有禮．大抽獎」終極大獎（一名）,幸運兒可獨得「The Henderson 999.9足金大廈擺件」，價值約港幣38萬元。（恒基圖片）

第一輪及第二輪抽獎頭獎各兩名，各得恒基50周年999.9足金金幣一個（直徑約50毫米/約1.55両），每個價值約港幣83,000元。（恒基圖片）

恒基表示，此抽獎活動只適用於交易時年滿18歲或以上之H COINS會員，並必須於推廣期內透過H COINS手機應用程式在抽獎活動頁面完成登記以參加此抽獎活動。每筆合資格交易最多可獲得一次抽獎機會，每位合資格H COINS會員號碼於第一輪抽獎及第二輪抽獎中，每輪最多可獲得一份獎品，並於終極大抽獎中最多可獲得一份獎品。