中環海濱活動空間｜短期租約批予恒基耀榮文化公司　月租152萬

中環海濱活動空間現有租約將於今年6月30日結束。發展局早前就新租約公開招標，局方今日（23日）宣布，批出租約予恒基兆業及耀榮文化的合資公司「忠啟有限公司」，租期五年，每月租金151.8萬元。



當局指，中標公司建議舉辦的大型特色商業活動，最能善用海濱資源及場地空間，有助推動盛事經濟和提升海濱活力。當局又指，中標公司除了會在未有舉辦活動的日子開放海濱活動空間予公眾免費享用，更會提供緩跑徑等免費設施。



中環海濱佔地3.7公頃，目前將於今年6月30日完結，預計新租約將於4月批出並由6月開始，為期5年，比以往的3年延長兩年。（地政總署）

租期五年 由7月1日起生效 需負責場地管理及保養活動空間

發展局指，佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約已批予忠啟有限公司，由恒基兆業地產有限公司及耀榮文化有限公司組成的合資公司，租期五年，由7月1日起生效。

該公司將按經強化的場地管理條款管理及保養活動空間，以供舉辦活動之用。租約期內，忠啟有限公司將按其標書建議向政府繳付每月151.8萬元的租金。

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共接獲6份標書 忠啟有限公司技術及價格總分都是最高

當局指，今次公開招標共接獲六份標書，忠啟有限公司在技術及價格建議總分都是最高。政府認為中標公司建議舉辦的大型特色商業活動，最能善用海濱資源及場地空間，不僅對市民及訪客具吸引力，亦有助推動盛事經濟和提升海濱活力。

無活動日子會免費開放海濱活動空間予公眾享用 有緩跑徑或休憩設施

在空間共享方面，當局指，忠啟有限公司除了會按照招標條款，在無活動的日子開放海濱活動空間予公眾免費享用，更提供免費享用的設施，例如緩跑徑或休憩設施。若場地租出的日子有超過三分之一場地為非活動區，公司會開放供公眾享用。

當局又指，新租約引入了條款，規定承租人如每年出租場地舉辦活動的日數未能達到承諾，須向政府支付補償金額，即每少一日，便需繳交一成月租。

一連四日「香港熱氣球節」去年9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，近距離觀賞約20個來自不同國家及地區的特色熱氣球，晚上亮燈後又另一景致。（資料圖片／梁鵬威攝）

去年9月在中環海濱活動空間舉行的「香港熱氣球節」淪為「有得睇無得坐」，數百名購票人士投訴。據當局早前公布的新租約招標，當中有新條款要求承租人租出場地舉辦活動前，須先行評估申請者的背景、舉辦活動的能力等，並需密切監察活動籌備過程。

發展局表示，於是次招標優化了租約條款，以推動中標者安排更豐富的連串活動，並讓市民大眾更好地享受中環海濱的獨特魅力。相關條款包括：

（一）是次招標採用的「雙信封制」，將技術建議的評分比重由從前的百分之四十增至百分之七十。技術建議除考慮活動是否多元、能否提升海濱活力外，亦會考慮活動對訪客的吸引力，以繼續支持盛事經濟；

（二）新租約固定年期由三年延至五年，鼓勵中標者作長遠投資和規劃，提供質量兼備的活動；

（三）中標者需在新租約開始後一年內開始在用地以北接壤海濱長廊地帶，提供不少於100平方米樓面的恆常餐飲設施，除與場內活動互相協同外，在未有活動時亦可為海濱訪客提供方便；及

（四）每年須繼續有最少約三成日數舉辦開放予公眾參與的活動。另外，為免場地在沒有活動期間或活動相對小型的時候未被善用，如活動空間內有不少於約三分之一的範圍連續三日或以上未有舉辦活動或租出，承租人需開放該部分場地供公眾免費享用，讓公眾進行各式各樣的休閒活動。