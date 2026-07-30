銷監局上半年錄53項控罪　創成立以來新高　屯門緹岸兩期45項最多

樓市氣氛轉旺，據一手住宅物業銷售監管局最新資料指，今年上半年有兩個樓盤被檢控，合共涉及53項控罪，屬該局2013年成立以來新高，當中屯門緹岸兩期共45項控罪。



檢控個案涉兩個樓盤 屯門緹岸兩期共45項控罪

資料指，檢控個案涉及兩個樓盤，其中有45項控罪是來自屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣） 1、2期，而另一樓盤則涉8項控罪。

當中屯門緹岸涉及的45項控罪分別違反《條例》第25（1）條、第25（2）條及第25（3）條，最終被罰款37.5萬元。

屯門緹岸。（翁鈺輝攝）

上半年接獲41宗投訴

另外，上半年亦接獲41宗投訴，訴較去年19宗上升逾一倍。當中與一手銷售條例相關的投訴佔18宗，分別為包括5宗與售樓說明書有關、5宗與廣告有關、3宗與失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料的投訴佔有關、3宗與成交紀錄冊有關、參觀已落成物業及示範單位各有1宗。

一手住宅物業銷售監管局。(香港01記者攝)

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。