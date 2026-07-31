跌穿十萬｜一手潛在供應跌至9.6萬伙　按季減少5000伙　近4年低位

據房屋局最新數據，截至2026年6月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應量約9.6萬伙，按季回落約5,000伙，為過去15個季度首度跌穿10萬伙水平，同時亦為接近4年季度低位。



細分各個類別，落成但未賣出的現樓貨尾單位約1.9萬伙，按季減少1,000伙。興建中但未賣出的樓花單位約6.1萬伙，按季減少1,000伙。

至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約1.6萬伙，按季減少3,000伙。

同時，2026年第二季施工量約5,600伙，按季增加約36.6%。期內落成量錄約6,400伙，按季增約3倍。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，今年第二季香港樓市表現不俗，新盤銷售表現理想，令貨尾量略為回落至19,000 伙，而已批出土地上可隨時動工單位數目亦按季下跌3,000伙，令未來三至四年整體供應數字按季下跌5,000伙。

官地拍賣料以中小型住宅地為主

他估計今年住宅施工量會在15,000伙左右，而落成量保持平穩，全年共約13,000至14,000伙。相信短期內官地拍賣方面以中小型住宅地為主，市場現時貨尾量仍然較高，發展商不急於高價搶地。他又表示，現時市場仍受息口走勢不明朗及購買力不足等因素影響市場氣氛下，下半年成交量會比上半年明顯回落，預計介乎30,000至33,000宗，較上半年回落近三成。