房屋局：一手潛在供應升至10.4萬伙、連升兩季　貨尾減至2.3萬伙

據房屋局最新數據，截至2025年12月底，未來3至4年一手私人住宅潛在供應約10.4萬伙，按季度回升2,000伙，連升兩季共3,000伙，至於現樓貨尾數目出現回落，最新跌至約2.3萬伙。



細分各個類別，落成但仍未賣出的現樓貨尾單位約2.3萬伙，按季減少3,000伙，屬於一年新低；興建中但未賣出的樓花單位約6.1萬伙，按季減少1,000伙。至於已批出土地（熟地）並可隨時動工的單位約2萬伙，按季增加6,000伙。

同時，2025年第四季施工量只有1,900伙，按季增加1,100伙或1.38倍，而去年四季累計施工量8,800伙，亦按年大減55.8%。

落成量方面，第四季錄得5,100伙，按季增加1,800伙或54.5%，而去年四季累積落成量1.84萬伙，按年減少5,900伙或24.3%。