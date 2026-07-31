美聯中期業績勢創20年新高　主席黃建業指樓市「輕舟已過萬重山」

住宅樓市回暖，刺激地產代理生意。美聯指出，集團業績穩步上揚，首5個月除稅前盈利高達3億港元，預期中期業績創20年新高。



美聯集團主席黃建業引用唐詩名句「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」形容樓市走勢。他指出，過去一段時間，市場雖然不乏看淡論調及雜音，但事實證明，香港樓市最艱難的時期已經過去。



市場不乏看淡論調 惟最艱難時期已過去

黃建業認為，在多項利好政策及資金支持下，本港樓市有望渡過整固期，由8月起重拾上升軌道，惟價量的升幅會較上半年放緩，預計全年樓價上升15%。黃建業強調，樓市升幅過急未必是好事，整固後蓄力穩步回升，走勢反而更健康。住宅物業之外，他又看好寫字樓的前景，尤其是中環甲廈將率先復甦，帶動其他區域的商廈租買量。

集團副主席黃靜怡則指，集團持續深化「天網」戰略，透過科技、平台及數據賦能前線，大力提升線上行銷及開拓客源成效。

美聯集團主席黃建業。

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