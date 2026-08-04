恒地提價8成「拔釘」羅便臣道最後4伙　省卻強拍　統一四舊樓地盤

香港住宅樓市回暖，本地大型發展商舊樓收購態度轉趨積極。恒基地產（0012）在2018年開展收購的西半山羅便臣道88號至100號合共4個地盤，最新再大幅提價8成、斥資1.8億元收購範圍內的最後4個單位，成功統一業權「拔釘」，整個收購行動歷時大約8年，毋須進行強拍程序。



4宗收購劃一價4500萬 呎價2.66萬至2.69萬

恒地最新提價進行收購的4個單位，位於羅便臣道90至92號麗祥樓，全部均為實用面積1,673至1688平方呎的大單位，並連一個車位，成交價劃一為4,500萬元，成交呎價約2.66萬至2.69萬元。該批單位的新買家均為飛馳有限公司（UNIQUE SPEED LIMITED），公司董事均為恒地高級管理層人士。

其中一伙羅便臣道90至92號麗祥樓4樓92室，實用面積1,673平方呎，成交價4,500萬元，呎價26,898元。而原業主早於2007年以830萬元購入單位，即持貨約19年帳面大幅升值4.42倍。

「拔釘」呎價較兩年前大幅高出8成

若比較恒地近年於同一地段進行的收購個案，是次明顯大幅提價。例如恒地於2024年斥資2,500萬元購入同廈3樓單位，當時呎價約1.5萬元，反映發展商為求「拔釘」，不惜大幅調升收購呎價至2.66萬至2.69萬元水平，升幅高達約8成。

2025年1月申強拍 當時擁7成業權、現已全數統一

值得留意，上述羅便臣道90至92號麗祥樓舊樓，在2025年1月份已由恒地申請進行強拍程序，市值逾2.5億元，當時發展商已持有項目業權約69.23%。而發展商最新收購同廈的4個單位，正正為大廈尚餘的業權份數，意味恒地已經成功收購羅便臣道90至92號麗祥樓全數業權，不用進行強拍程序。

羅便臣道90至92號麗祥樓。

橫跨4個舊樓地盤 佔地擴至3萬呎

更重要一點，恒地在周邊早已插旗，是次「拔釘」羅便臣道90至92號麗祥樓舊樓，令到整個重建地盤進一步擴展，橫跨4個地盤，令到整個地盤面積增加至大約3萬平方呎。

資料顯示，恒地最早於2018年1月份斥資約7.1億元收購羅便臣道98及100號全幢住宅物業。

其後於2021年12月透過強拍程序，恒地以底價5.221億港元成功統一西半山羅便臣道94、94A及96號舊樓的100%業權。翌月又再透過強拍程序，以底價10.09億元完成收購西半山羅便臣道88號崇樓的最後業權。

羅便臣道88號崇樓。

羅便臣道94、94A及96號舊樓。

羅便臣道98及100號。

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