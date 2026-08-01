投資者獲利出售　核心區甲廈回暖

近日市場錄得港島核心區甲級商廈短線轉手獲利個案。消息指，金鐘遠東金融中心37樓一個單位，建築面積5400呎，市傳以約1.08億元沽出，呎價約2萬元。原業主持貨約8個月，賬面賺1728萬元，升幅大約2成。有趣的是，此業主為內地背景公司，買家是本地家族公司，此交易不單單是一宗投資賺錢的個案，更是甲級寫字樓巿場開始回暖的先兆，而本地家族承接內地公司貨十分罕見，打破長期以來內地客高價向本地客接貨的傳統印象。



從近期市場數據和成交走勢來看，港島區甲級寫字樓（甲廈）市場確實出現回暖跡象，成交活躍度提升，租金亦見回升，引來部分資深投資者趁市況改善而獲利出售套現。根據國際測量師行於2026年7月發布的《香港每月物業市場報告》指出，港島區甲級寫字樓租金在今年首5個月整體累計上升4.8%。 其中傳統中環寫字樓租金更錄得10.6%升幅，跑贏大市。核心甲級寫字樓租金亦升9.0%，反映租賃市場回暖。就如中區全新甲厦「The Henderson」幾乎已經全數租出；而相對落後的「長江中心二期」近期也急起直追，從年初的一、二成出租率，提升到六成多。

這種租金上升趨勢，配合金融市場活動回暖及IPO帶動企業需求，成為吸納新租戶及推動租金回升的重要動力。隨著市況回暖，部分投資者和用家也開始購買甲級寫字樓，市場個別指標性成交頻現。不光是遠東金融中心交投活躍，美國銀行中心也頻錄成交，其中有一宗全層成交，以2.776億港元易手，呎價約2萬港元，業主持貨19年帳面獲利達1億410萬港元，樓價升值約60%。此類交易反映原業主對資產已達到滿意回報，選擇於市道回暖時套現離場；另一種看法是，港島甲廈由高峰時期每平方呎售價高達6萬港元，跌至今天2萬元左右，對買家來說呈現吸引力。

港島甲廈值得投資 非核心區繼續尋底

那麼商業物業前景如何？首先融資成本回落，減息環境有利於提升投資者意欲及降低持有成本；其次是金融服務及教育行業預計成為寫字樓需求的主要推動力；還有核心區率先企穩，中環、金鐘、灣仔北全年租金升幅預測達10%以上，優質A級寫字樓更可達20%。資本市場買賣活躍，2026年第二季成交總額達140億，按年大增60%，海外資本流入創三年新高，這些都對商業物業、尤其是甲廈市場帶來利好作用。

投資策略方面，建議聚焦核心區優質資產，如中環、金鐘、灣仔北一帶的甲級寫字樓，比較具備率先反彈條件，租金及資本價值有望溫和回升；至於非核心區寫字樓宜審慎考慮，二線地段空置率仍高，租金調整壓力未除，資本價值未全面企穩。另外也要關注行業需求變化，金融服務、教育及專業服務行業的租賃需求將成為市場關鍵支撐。也留意銀主盤帶來的機會，隨著市場釋出更多價格調整資產，學生宿舍、教育產業將繼續成為下半年投資主力。

總括而言，核心區寫字樓獲利個案增多是市場復甦的早期訊號，但整體商業物業市場的真正復甦仍需觀察租金走勢、空置率變化及企業需求能否持續改善，復甦之路將是一個由點到面的漸進過程，商業物業前景初見曙光。

【財經專欄】蔡志忠｜亞洲地產創辦人、香港專業地產顧問商會榮譽會長

從事地產行業近38年，擁有豐富的工商舖投資經驗。集團旗下企業包括財務、飲食、百貨商店、超市、迷你倉、共享工作間等等，業務多元化發展。

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